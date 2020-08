Hasarderet kørsel på Bækgårdsvej i Borup er et stigende problem, konkluderer flere debattører på Facebook i kølvandet på en episode i sidste uge, hvor en pige blev påkørt, men heldigvis ikke kom noget til fysisk. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Hasarderet kørsel vækker harme hos rystede borgere

- Nu må det fandme være nok; Bækgårdsvej er ikke nogen racerbane.

Sådan indleder en dybt frustreret og vred far sit indlæg på Facebook efter en skræmmende episode forleden, hvor hans datter heldigvis slap godt fra mødet med en bilist.

Faderen fortsætter:

- Min datter blev påkørt nede i rundkørslen af en mand i en sort Peugeot-lignende bil, som åbenbart havde så travlt, at han kun havde tid til at vinke for så at køre videre. Der skete heldigvis ikke noget alvorligt denne gang! Men en kæmpe opfordring til, at folk skal sætte farten NED og holde øje med de bløde trafikanter. Hilsen en vred far og en meget rystet datter, afslutter faderen i indlægget i gruppen »Borup & omegn - Info & hjælp«

Et indlæg, der har affødt en lang række kommentarer, som syder af frustration over kørslen gennem Borup. Flere beretter om alt for høj hastighed på Bækgårdsvej og andre veje og generel harme over den respektløse og hasarderede stil, som nogle bilister lægger for dagen:

- Godt, at der ikke skete din datter noget alvorligt, men sikke en slem oplevelse, lyder en kommentar til indlægget, som fortsætter:

- Jeg bor også ved Bækgårdsvej, og folk kører som fartgale idioter. Selv de to »bump,« som der er, er folk skide ligeglade med. De ræser over dem alligevel, men de er jo nærmest også lige så flade som en pandekage og ikke til meget nytte, skriver vedkommende.