Se billedserie Godt 20 U15-piger fra Køge Håndbold samledes over weekenden til håndboldcamp i og omkring Køgehallerne, hvor der nok var længsel efter at få harpiks på fingrene, men hvor glæden over det sociale samvær overtrumfede det meste. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Harpikshygge bragte pigerne sammen

Køge - 09. august 2021 kl. 16:14 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Bevæbnet med soveposer, liggeunderlag og harpiks i lange baner indtog omkring 20 håndboldivrige piger lørdag formiddag Køgehallerne, fulde af forventningens glæde.

Forude ventede således en weekendlang håndboldcamp med træning, fællesaktiviteter- og spisning og overnatning. Og nå ja, en OL-finale for herrelandsholdet kom på programmet.

Vigtigst af alt var dog det sociale samvær, mente »aktivitetsudvalget,« bestående af 13-årige Emma og de 14-årige Emma og Amalie, der sammen har lagt hovederne i blød for at finde på sjove aktiviteter hen over weekenden. Så det ikke kun bliver håndbold, håndbold og håndbold:

- Der er også tid til sjov, og vi skal blandt andet igennem et mini-OL, siger 13-årige, mens Amalie supplerer med nogle af tiltagene, som aktivitetsudvalget står bag:

- Vi har fundet på lidt aktiviteter og skal blandt andet se film og spille lidt stikbold, siger Amalie, der sammen med veninderne også håbede at finde plads i programmet til OL-finalen lørdag eftermiddag.

- Vi holder pause lige omkring kampstart, så forhåbentlig kan vi da se kampen, siger 14-årige Emma, der sammen med holdkammeraterne givetvis ærgrede sig over resultatet, nøjagtig som resten af Sportsdanmark gjorde det.

Længsel efter at spille Pigernes træner, René Hemmingsen, lægger ikke skjul på, at det samværet på og uden for banen er hele omdrejningspunktet for en håndboldcamp som denne.

- Det vigtigste ved håndbold er netop det sociale, og mange af pigerne er her jo også, fordi en af veninderne er her. Så der skal være god plads til det sociale, ligesom der skal være god plads til dem, der gerne vil blive bedre til at spille håndbold. Men det sociale er så vigtigt, fordi det kan jo godt være, at du er en dygtig håndboldspiller, men det gør dig jo ikke til et bedre menneske af den grund, siger han.

Han mærker desuden en stor længsel efter at få harpiks på fingrene og komme i gang for alvor efter lang tids coronadvale.

- Grundet pandemien har de ikke rigtigt kunnet spille håndbold i halvandet års tid, så nu er chancen der endelig, og man kan mærke på dem, at de er klar, siger han.

Fodbold på programmet Der bliver da også god tid hen over weekenden til andre ting. Den lidt brogede vejrudsigt gør desværre, at planerne om en gang strandhåndbold nok afblæses, men så er der rigelig mulighed for at stifte bekendtskab med andre idrætsgrene, fortæller René Hemmingsen.

- Vi skal også spille fodbold og basketball, så de får lov at prøve andre ting, og der er jo heldigvis også kommet et par stykker, der ikke er medlemmer, siger han om håbet at kunne tilknytte endnu flere U15-piger.

Først og fremmest ser René Hemmingsen dog frem mod nogle hyggelige stunder, inden håndboldcampen afrundes søndag. Men pigerne samles allerede igen i dag, mandag. For hvad er da mere oplagt efter en weekend med fuld fart på end at holde første træningspas i sæsonopstarten?

Ikke noget, mener U15-pigerne fra Køge Håndbold, der er bidt af en gal håndbold.