Harmonikaulykke så vragdelene fløj

Sammenstød skete lidt nord for krydset ved Slimmingevej. En 20-årig mand fra Tureby, der kørte i nordlig retning med tilladt hastighed, opdagede for sent, at både en lastbil og en personbil bag var standset, fordi lastbilen ventede på fri bane for at svinge til venstre.