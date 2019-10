Den bedste information får man hos arrangører og billetudbydere, men vi vil også løbende informere på vores hjemmeside og på vores Facebook, siger leder af Teaterbygningen, Susanne Madsen.

Har du billetter til Teaterbygningen: Se her hvad du skal gøre

Køge - 09. oktober 2019 kl. 11:28

Når Teatersalen på Teaterbygningen fra søndag lukker ned, vil planlagte arrangementer så vidt muligt blive omplaceret.

Læs også: Bygningen flytter koncerter

En række arrangementer bliver berørt, når Teatersalen på Teaterbygningen fra på søndag lukkes ned. Lukningen, der sker som følge af behovet for en tagrenovering i den gamle sal, betyder, at arrangørerne skal finde alternative placeringer til afholdelse af koncerter og øvrige arrangementer. Mens nogle af arrangementerne forventes at kunne afholdes i andre af Teaterbygningens lokaler, vil andre events skulle flyttes ud af huset eller helt aflyses. Køge Kommune og Teaterbygningen vil i den forestående proces bistå arrangørerne med at afsøge muligheder for alternative lokaliteter, så flest mulig af de planlagte arrangementer kan gennemføres.

- Det er et større puslespil, der skal lægges ud fra både kulturelle og økonomiske hensyn. Vi sætter stor pris på vores mange gode samarbejdspartnere, som er med til at sikre, at borgerne har adgang til en vifte af stærke kulturelle tilbud. Og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe arrangørerne med at sikre, at flest mulig af de planlagte arrangementer kan omplaceres, siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Anders Ladegaard Bork (DF).

Håber på alternativer Hos Teaterbygningen er man sammen med arrangørerne i fuld gang med at kigge på planlagte arrangementer og alternative placeringer. Den 4. november forventer man at have det fulde billede af, hvad der sker med allerede planlagte arrangementer. Står man med en billet til et event, eller er man deltager i øvrige arrangementer på Teaterbygningen, skal man tage kontakt til enten billetudbyder eller arrangør for nærmere information.

- Her på Teaterbygningen håber vi selvfølgelig, at så mange som muligt finder alternative placeringer til arrangementerne. Den bedste information får man hos arrangører og billetudbydere, men vi vil også løbende informere på vores hjemmeside og på vores Facebook, siger leder af Teaterbygningen, Susanne Madsen.

Byrådet tager på sit møde den 29. oktober endelig stilling til en renovering af taget på Teatersalen.

