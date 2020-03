Artiklen: Handlende på Torvet: Vi ved ikke om vi må være her

Handlende på Torvet: Vi ved ikke om vi må være her

Politiet var et smut forbi Torvet i Køge onsdag, hvor der traditionelt er torvedag. Men hverken betjentene eller de handlende med deres boder vidste, om de egentlig må holde åbent.

Det fortæller »rosen-manden« Søren Nielsen, som plejer at slå sin bod op uge efter uge med roser, som han selv dyrker.

- Vi har været i tvivl her til morgen, om vi må være her. Det var politiet også. De havde bare fået besked om, at de skulle være synlige, fortæller Søren Nielsen.