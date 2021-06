Lars Kunov er glad for, at handicapområdet i Køge Kommune får sin egen politik. Her ses han ved uddelingen af kommunens handicappris sidste år. Foto: Simon de Visme

Send til din ven. X Artiklen: Handicaprådet om ny politik: Vi måler på handlinger - ikke gode ord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Handicaprådet om ny politik: Vi måler på handlinger - ikke gode ord

Køge - 02. juni 2021 kl. 16:04 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

En ny, ambitiøs handicappolitik for Køge Kommune blev for nylig vedtaget af de lokale politikere. Politikken skal sætte retningen for handicapområdet de kommende år og skabe gode løsninger for køgensere med handicap gennem et »åbent og tillidsfuldt samarbejde«.

Læs også: Ny handicappolitik skal sikre lige adgang for alle og flere penge på sigt

Hos kommunens handicapråd er man først og fremmest glad for, at området får sin egen politik.

- For når det indgår som delområde under andre område, så forsvinder det. Specielt i implementeringen. Det kan godt være, at der har været gode ord før, men når det kommer til implementeringen, har det ofte druknet, fordi vi er et lille område, så det er vigtigt, at vi har fået vores eget, pointerer Lars Kunov, der er formand for Handicaprådet.

Ligesom udvalgsformand Lissie Kirk peger han på, at den nye handicappolitik er lavet i samarbejde med borgere med handicap, deres pårørende og flere andre parter.

- Det har været en meget veltilrettelagt proces, hvor man har haft gode muligheder for at dele sin tanker og meninger, og det har været vigtigt, siger Kunov.

En ressource En af de ting i den nye politik, som optager Lars Kunov, er delen omkring retssikkerhed og tryghed for borgerne, men han ser også en vigtig pointe i, hvordan man ser på borgere med handicap.

- Når politikken formes ud i handlinger, er det vigtigt, at vi også får et andet syn på handicappede, end det der har været fremherskende i mange år. Her handler det om at se den handicappede som en ressource fremfor en belastning af kommunernes økonomi, og det synes jeg, at den nye politik i sin ånd og tone afspejler, mener Lars Kunov.

Det, der optager Handicaprådets formand mest, er dog, at politikken føres ud i livet og følges op af konkrete handlinger. Hvis det sker, vil køgensere med handicap kunne mærke en forskel fremover, forventer han.

- Nu har vi en fælles politik, som også er et fælles håndslag om, at det her område skal behandles ordentligt. Det er det, en politik kan, men hvis det skal ændre noget for den enkelte handicappedes hverdag, er vi ovre i handlinger. Nu sætter vi en ny dagsorden, og jeg oplever, at politikere og forvaltning gerne vil sætte den og tydeliggøre, at nu vil de gøre noget for handicappede, og det tror jeg, at man vil kunne mærke.

Måler på handlinger Hvad tænker du om, at man vil føre politikken ud i livet gennem handleplaner og dialog i arbejdsgrupper?

- Det er en god måde at gøre det på. I gamle dage lavede man et handlekatalog, som rakte fire år frem i tiden hen over et valg, og selvom der som regel skete en del i starten, så døde det hele i stigende grad ud, forklarer Kunov.

Rådets formand mener, at den årlige proces med arbejdsgrupper og handleplaner bliver en mulighed for at forsøge at påvirke politikerne til at lave »gode investeringer«.

- Vi vil hellere have, at en lille ting bliver til noget end luftkasteller og diskussioner i årevis, som ikke bliver til noget.

Flere af arbejdsgrupperne er efter planen først færdige med deres arbejde i løbet af 2022. Burde noget af det ikke kunne gøres hurtigere?

- Min opgave bliver at påvirke, at der ikke går for lang tid, og at vi følger op på nogle af de her ting løbende. Fordi en arbejdsgruppe arbejder med noget, bør det ikke være ensbetydende med, at der ikke kan mærkes en forskel ude hos borgerne undervejs. Det kan man godt gå i gang med, og så implementere og afslutte arbejdet senere, siger Lars Kunov og uddyber:

- Man kan godt begynde at gøre tingene, inden man er færdig med handleplanerne. I sidste ende er det handlinger, vi måler på, og ikke de gode ord.