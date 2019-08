Handicaprådet langer ud efter kommunen i sag om Føllehavegård

Formand for Handicaprådet mener ikke, at Køge Kommune har afsøgt mulighederne for at bevare et Føllehavegård. Beslutningen er i stedet styret af et skammeligt menneskesyn.

- Det er tydeligt, at man fra kommunen ikke har regnet på det her - der mangler en ordentlig undersøgelse af, hvad det vil koste at renovere stedet eller bygget nyt, siger formand for Handicaprådet i Køge Kommune, Lars Kunov.