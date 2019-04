Lars Kunov mener, at kommunen bør se handicapområdet som et område, man kan investere i, så folk klarer sig bedre og kan bidrage på lang sigt. Privatfoto

Handicaprådet: - Man går på kompromis med landets love

Køge - 22. april 2019 kl. 06:07 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kræver en holdningsændring på handicapområdet, hvis man vil forbedre sagsbehandlingen og undgå, at mange forældre får en dårlig oplevelse med Køge Kommune.

Sådan lyder konklusionen fra Lars Kunov, der er formand for Handicaprådet i Køge.

I første omgang peger han på problemets tydelighed, der ses i Ankestyrelsens årlige opgørelser over antallet af tabte klagesager. De seneste år har Køge Kommune nemlig ligget højt på listen over kommuner, som taber relativt mange klagesager, som utilfredse borgere har sendt til Ankestyrelsen.

- Vi oplever, at der er rigtig mange afgørelser, som går imod Køge Kommune, og at man ligger meget højt i forhold til antallet af klagesager, som kommunen ikke får ret i eller bliver hjemvist, forklarer Lars Kunov og uddyber:

- Det kan godt være, at hvis man sammenligner sig med andre kommuner, så ser det kun lige så slemt ud, men det dækker over, at det ikke kun er et Køge-problem. De enkelte kommuner har et ansvar, og det er et tegn på, at man forsøger at stramme afgørelserne udover, hvad der er hensigten med lovgivningen.

På børnehandicapområdet har Køge Kommune i flere år ligget markant højere end landsgennemsnittet, når det kommer til antallet af tabte klagesager. De nyeste tal for 2018 viser dog en positiv nedgang, mens man på voksenområdet generelt har markant færre klagesager og endnu færre tabte sager.

Frygter konsekvenser De seneste uger har flere forældre til børn med handicap kommet med markant kritik af kommunens sagsbehandling. Mange forældre fortæller, at de har mistet tilliden til forvaltningen, og flere frygter at udtale sig offentligt eller til pressen af frygt for negative konsekvenser i deres sag.

- Hvis forældre oplever, at de ikke får de rettigheder, man har krav på, kan de godt blive nervøse for, om kommunen i andre sammenhænge træffer afgørelse, fordi forældre har ført sig lidt rigeligt frem, siger Lars Kunov.

Han fortæller, at han kender adskillige eksempler på familier, som ikke søger om at få mere støtte fra Køge Kommune, fordi de ikke vil risikere at miste det, de allerede har.

- Og det er selvom, de reelt har krav på mere, men de skal ikke nyde noget af at kaste mere opmærksomhed på deres sag. Det er problematisk, for sådan skal det ikke være, fastslår formanden for Handicaprådet.

Holdningsændring Men hvordan forbedrer man forældrenes oplevelse med sagsbehandlingen? Lars Kunov peger på, at Køge Kommune allerede er i gang med at kigge på sagsbehandlingen på flere områder, og at Handicaprådet er i dialog med formændene i Skoleudvalget, Børneudvalget og det såkaldte paragraf 17 stk. 4-udvalg.

- Men en ting er, at man nedsætter et udvalg og kommer med anbefalinger. Det afgørende er, om man gør noget i praksis, for strategi er godt, men handling er bedre, pointerer Lars Kunov.

Han mener helt overordnet, at det handler om at ændre holdningen og tilgangen til handicapområdet.

- Gennem en årrække har man desværre set handicapområdet som et udgiftsområde fremfor et område, man kan investere i, så folk klarer sig bedre og kan bidrage på lang sigt. Det kræver en ændring af holdningen, siger Kunov og fortsætter:

- Hvis holdningen er den rigtige, skal der nok komme et godt samarbejde og mere tillid, men hvis det hele handler om at forsøge at gøre det så billigt som muligt, fordi der er tale om »dyre borgere«, så ender man med at gå på kompromis med landets love og borgernes rettigheder.

