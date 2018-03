Se billedserie Hvem vil du gerne være? Sådan lød det grundlæggende spørgsmål til eleverne på Køge Handelsskole, da skolen i går satte fokus på misbrug og de konsekvenser, der er af valget om måske at ryge hash eller tage stoffer. Foto: Torben Thorsø

Handelsskole vil snakke misbrug

Køge - 21. marts 2018 kl. 16:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Suspekte typer med tilbud om hash eller hårde stoffer til festen, prægede tirsdag formiddag Køge Handelsskole. Midt i skoletiden blev flere af skolens elever stillet overfor et dilemma - skulle de ryge med på den eller springe fra?

Det hele var arrangeret af skolen for at få de unge involveret i en diskussion om det misbrug som nogle unge ender i. Det nytter nemlig ikke at lukke øjnene, understreger Tim Christensen, skoledirektør:

- Vi har ikke et særligt problem med stoffer her på skolen, men som på andre uddannelsesinstitutioner, så ér der en efterspørgsel og det tiltrækker nogle typer, der gerne vil skaffe stofferne. Vi har overvejet det her nøje, men det nytter altså ikke bare at lukke øjnene og lade som om den situation ikke eksisterer!

Han forklarer, hvordan en samlet indsats fra skolens side fokuserer på temaet: »Valget er dit«. Det handler om at gøre de unge bevidste om, at det er deres eget ansvar, hvilke valg de tager i livet.

Dagen bød også på et oplæg af konsulent Troels Hammer, der bad de forsamlede elever om at mærke efter:

- Hvad er det, der bestemmer dine handlinger og dine valg i livet. Er du selv tilfreds med dine valg og husker du at lytte efter dit hjerte og din mavefornemmelse - for alle de valg du træffer har konsekvenser.

Forud for opsamlingen fortalte han, hvordan hensigten med oplægget er at få de unge til at reflektere over deres valg i livet - for eksempel om de vil være den, der altid drikker sig fuld eller ryger tjald.

- Det hele er vinklet på, at »valget er dit« og her har vi så fokus på rusmidler, men det gælder faktisk alle valg i livet, at de har konsekvenser. I den forbindelse er det også vigtigt at reflektere over, hvad dit valg er styret af, konstaterede han.