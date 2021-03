Køge Handelsskoles nuværende vicedirektør, Stig Johansen (billedet), overtager den 1. juni posten som direktør fra Tim Christensen. Sidstnævnte har været direktør på handelsskolen i mere end 29 år. Foto: Køge Handelsskole

Handelsskole skal have ny direktør

Køge - 26. marts 2021 kl. 10:17 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Efter mere end 29 år på posten som direktør på Køge Handelsskole fratræder Tim Christensen ved udgangen af maj måned.

Det skriver handelsskolen i en pressemeddelelse.

Ny direktør bliver Stig Johansen, som tiltræder den 1. juni. Stig Johansen har fungeret som vicedirektør på Køge Handelsskole gennem de seneste 20 år, og bestyrelsesformand Søren Eltorp byder ham velkommen på posten og ser frem til det fremtidige samarbejde.

- Vi har været gennem en god rekrutteringsproces, og der var fuld opbakning til Stig Johansen, som kommende direktør på Køge Handelsskole. Foran os venter en række spændende år, skoleverdenen er en stærkt omskiftelig branche, og vi forudser en række politiske vinde, som får betydning for skoler som vores. Vi er sikre på, at vi i valget af Stig Johansen har sikret os, at vi står sikkert og solidt i alt det, der venter os på kort og mellemlang bane, udtaler Søren Eltorp i pressemeddelelsen.

Vil bidrage til væksten Selv er Stig Johansen glad for at kunne overtage posten som direktør på handelsskolen i Campus Køge.

- Jeg går ydmyg til opgaven. Jeg er glad for at jeg kan få lov til at være del af vores fantastiske skole og bidrage til at udvikle skolen sammen med vores dygtige medarbejdere til gavn for elever, kursister, studerende, virksomheder og vores omverden, udtaler Stig Johansen.

Han kender skolen indgående, da han de seneste 20 år har været ansat først som administrationschef og siden som vice- og økonomidirektør.

- Jeg ser frem til, at skolen er tilbage i normal drift, og covid-19 er bag os. Her skal vi have dialog om de gode ting, vi har lært os under pandemien - vi skal tage de gode ting med os i fremtiden, lyder det fra Stig Johansen.

Den kommende direktør vil forsøge at værne om, at Køge Handelsskole skal være en skole for alle, »hvor der højt til loftet og plads til mangfoldigheden.«

- Vi skal bidrage til vækst i samfundet - både lokalt, regionalt på Sjælland og til virksomheder og forskellige brancher i hele landet. Vi skal gøre vores arbejde med FN´s verdensmål synligt, og vi skal fortsat sikre en øget internationalisering blandt andet gennem vores projekter for eksempel Erasmus+, Interreg, Nordplus og mange andre. Vi skal også fortsat dyrke og styrke vores fællesskab i Campus Køge, hvor vi gør stor gavn af hinanden til gavn for alle vores elever, kursister, studerende og ansatte med fast gang i campus, siger Stig Johansen.

Der vil senere på foråret blive indbudt - om covid-19 vil - til afskeds- og tiltrædelsesreception for henholdsvis direktør Tim Christensen mandag den 31. maj og kommende direktør Stig Johansen tirsdag den 22. juni.