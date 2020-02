Brexit har lukket døren for, at Køge Handelsskole kan sende elever til England i praktik og på sprogskole. Derfor arbejder skolens internationale koordinatorer på at skabe nye kontakter i blandt andet Irland. Foto: Køge Handelsskole

Handelsskole må sende elever til Irland efter Brexit

- Vi har længe haft Brexit hængende over hovedet som en trussel for alt det, vi har opdyrket af kontakter og partnere i forhold til praktiksteder, sprogundervisning og muligheder for logi i England. Nu er døren lukket. Derfor må vi i gang med at åbne nye døre til nye steder i den engelsktalende verden efter Brexit, siger Tina Biil Eriksen, som sammen med kollegaerne Inge Jakobsen og Gitte Dyrløv bestyrer det internationale kontor på Køge Handelsskole.