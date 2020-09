Handelsskole hårdt ramt af corona: 26 elever smittede efter to fester

Mandag morgen blev yderligere syv elever fra Køge Handelsskole konstateret smittet med corona, og derfor er det samlede antal smittede i skrivende stund oppe på 26. Foto: Køge Handelsskole/TT-film Foto: //TT-Film

Køge - 28. september 2020 kl. 11:47 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

En konfirmation, en 18-års fødselsdag og en ølbong får skylden for, at hele 1. årgang på Køge Handelsskole nu er sendt hjem.

Forrige lørdag blev der afholdt to forskellige fester i Solrød med mange unge deltagere. Der var tale om en konfirmation og en 18-års fødselsdag. De to private fester har indtil videre resulteret i 26 smittede elever på Køge Handelsskole.

Det fortæller skolens direktør Tim Christensen.

- Til de fester har der været mange deltagere fra vores 1. årgang, så vi besluttede i fredags at sende hele 1. årgang hjem og til test, forklarer han.

En enkelt klasse fra handelsskolens 2. årgang er også sendt hjem, og de samlet omkring 300 elever må nu klare sig med hjemmeundervisning den kommende tid.

- Normalt når der er en smittet, kan vi opspore de nærmeste og teste dem, men hvis man vurderer, at de unge har været for tæt sammen, kan man sende hele klassen hjem, og det har vi valgt at gøre. Vi er gået fra opsporing til inddæmningsstrategi, og det er i fuld aftale med sundhedsmyndighederne, understreger Christensen.

Ølbong får skylden Han fortæller, at de unge til mindst en af festerne »har leget med ølbong«, og det kan formentlig være skyld i, at så mange er blevet smittede. Udover de 26 elever fra Køge Handelsskole er også unge fra uddannelser i Solrød blevet smittede den seneste tid, og derfor har man valgt at sende alle eleverne fra uddannelsesinstitutionen 10Solrød hjem.

Spørger man Tim Christensen, så er det ikke kun de unge, som har et ansvar.

- Nogen er nødt til at få forældrene til at hjælpe her, for vi kan se på aftenlivet, at de unge stadigvæk fester fredag og lørdag. Det er et stort ansvar, de unge har, så deres forældre må altså også hjælpe dem med det, siger direktøren og fortsætter:

- De smittede unge har jo også været i forbindelse med bedsteforældre og været sammen med nogen fra et plejehjem, så det her spreder sig langt ud over handelsskolen.

- En stor ulykke Siden sommerferiens afslutning og handelsskolens genåbning har skolen kun haft få smittetilfælde og været stort set coronafri. Derfor er det voldsomt, når der pludselig konstateres mange smittede på en gang.

- Vi har stort set holdt skansen, men efter de to fester, er hele lortet eksploderet. Det er et alvorligt skridt, når vi inddæmmer og sender eleverne hjem, for vi ser så glade for, at de unge kan møde ind. Det er en stor ulykke for dem, for os og deres uddannelse at sidde derhjemme, men vi tør ikke andet, fortæller Tim Christensen.

Unge får senfølger På grund af det store smitteudbrud blandt de unge har Køge Handelsskole nu understreget og appelleret til de unge, at skal lade være med at holde og deltage i store fester. I stedet bør de mødes i små vennegrupper med de samme venner, holde afstand og spritte af, lyder appellen fra Tim Christensen.

- Problemet er, at de glemmer det og bliver fulde. Jeg kan godt forstå, at de unge har masser energi og kræfter, men man må henstille til, at de laver noget andet, som ikke er så farligt. For selvfølgelig skal de have oplevelser, men det skal være nogle udendørs arrangementer og oplevelser. Ikke store fester, fastslår direktøren.

Han peger på, at historien om, at unge ikke bliver hårdt ramt af coronavirus, har vist ikke at være rigtig.

- Der er jo mange af dem, der får senfølger og påvirkes permanent, pointerer Christensen.

Han forventer, at de fleste unge, som har deltaget i de to private fester i Solrød, nu er testede, men hvis smitten breder sig yderligere blandt de elever, som fortsat møder ind på handelsskolen, er skolen klar til at inddæmme og hjemsende yderligere, understreger direktøren.