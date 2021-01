Handelslivet i købstaden lyder under nedlukningen og er frustreret over ikke at vide, hvornår man overhovedet må åbne igen. Foto: Jesper From

Handelslivet i knæ: hvornår slutter det?

- De nye restriktioner kommer ikke til at ændre så meget, da store dele af detailhandlen allerede ér lukket ned og dagligvarebutikkerne, samt de butikker der fortsat må holde åbent, har jo før skullet holde de to meters afstand i butikkerne. Det som bekymrer os rigtig meget er den indskudte sætning statsministeren kom med: At vi i vores sind nok skulle forberede os på, at restriktionerne kommer til at vare længere end til den 17. januar.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her