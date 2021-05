Det vil være oplagt, at et kommende nyt byråd tager hul på en decideret strategi, så vi kommer til at se en positiv udvikling for vores handelsliv de kommende år, siger kasserer i Køge Handel, Rasmus Dehn Larsen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Handelsliv vil have strategi for bymidtens fremtid

Køge - 19. maj 2021

Politikerne skal diskutere fremtiden for handelslivet i bymidten. Det sker, når Køge Handel inviterer ni politiske partier til paneldebat.

Paneldebatten foregår onsdag den 26. maj, hvor Pakhuset Braunstein danner rammen om arrangementet, lige som Køge Handel inviterer alle interesserede til at kigge med live på foreningens Facebook-side.

- Vi glæder os til at få debatten i gang. For os og vores medlemmer, er det vigtigt, at vi har politikernes fokus på handelslivet i Køge, da det er byens nerve. Med paneldebatten får vi 100 procent fokus på handelslivet, både hvad angår de udfordringer, vi står i lige nu, men også hvordan politikerne mener fremtidens handelsby skal være, siger bestyrelsesmedlem og kasserer i Køge Handel, Rasmus Dehn Larsen, der også til daglig er partner i Addere Revision.

Ønsker strategi

Køge Handel har ad flere omgange refereret til Kommunernes Landsforenings rapport fra 2017, som vurderer, at der i 2030 kun er 30 reelle handelsbyer tilbage i Danmark.

- Det pessimistiske billede, som rapporten tegner, var før coronaens indtog, og derfor mener vi, at der er behov for en strategi for bymidtens udvikling, siger Rasmus Dehn Larsen.

Regeringen har i 2020 også nedsat arbejdsgruppen "Partnerskab for levende bymidter", som er et samarbejde på tværs af udvalgte kommuner og netværk, der har til formål at gentænke bymidten. Erhvervsstyrelsen, der er tovholder for partnerskabet, har fokus på, at den stigende e-handel og det faldende udbud af fysiske butikker, kræver en indsats for at fastholde de levende bymidter. Men det er også kommunerne, der skal i arbejdstøjet for at sikre, at netop deres handelsby er en af de 30 tilbageværende i 2030, lyder det fra Køge Handel.

- Vi ønsker ikke at lave langhårede strategier, som aldrig rigtig bliver eksekveret. Vi synes i, at det er mere relevant at kigge på basale elementer som toiletforhold og opholdsrum, siddepladser med videre i bymidten og få det på agendaen hos vores kommune. Vi ønsker også en mere langsigtet plan for, hvad vi i fællesskab ønsker for vores by. Det er naturligvis ikke Køge Handel alene, der skal beslutte eller bestemme dette. Vi har nogle idéer, ligesom andre aktører sikkert også har input. Men hvis vi aldrig tager snakken, sker udviklingen heller aldrig, påpeger Rasmus Dehn Larsen.

Køge Handel allieret sig med Heidi Svane Pedersen som moderater for paneldebatten. Hun er Head of Digital hos Lifestyle & Design Center. Heidi Rasmus Dehn Larsen er også idémand og tovholder bag netværket "Danske Handelsbyer" med repræsentation af 60 handelsbyer, herunder Køge, hvor hun som facilitator har fået sat udviklingen af de danske handelsbyer i Danmark på agendaen i Folketinget.

- Vi er utrolig glade for at Heidi har sagt ja-tak til at være moderator til paneldebatten. Heidi er ikke blot skarp og dygtig til at navigere i debatter, men hun har også en utrolig stor viden omkring de udfordringer handelsbyerne står overfor. Samtidig har hun national og international erfaring med den digitale udvikling inden for modebranchen, som også forventes af flere og flere butikker rundt om, fortæller Katja Jensen, der er aktivitetschef i Køge Handel.

Deltagerne i panelet er borgmester Marie Stærke (S), Ken Kristensen (V), Thomas Kampmann (K), Søren Johansen (R), Thomas Kielgast (SF), Niels Rolskov (EL), Rolf Larsen (LA,) Martin Knudsen (NB) og Peter Kjær Hansen (AL). Køge Handel er repræsenteret i panelet ved formand Søren Storgaard.

Køge Handel ønsker, at debatten bliver fulgt op af en konkret handleplan.

- Man ser desværre ofte, at mange gode forslag bliver ved snakken. Derfor har vi ekstra meget fokus på at følge op over for politikerne denne aften. Det er så vigtige emner, vi tager op, at der ikke er plads til frikort. Så aftenens output skal gerne føre til en handleplan, som der kan arbejdes videre på. Hertil vil det være oplagt, at et kommende nyt byråd tager hul på en decideret strategi, så vi kommer til at se en positiv udvikling for vores handelsliv de kommende år. Det er der brug for, siger Rasmus Dehn Larsen.

Paneldebatten løber af stablen den 26. maj klokken 19.00 i Pakhuset Braunstein, Køge Havn. Det bliver også live-streamet på Køge Handels Facebookside, så både medlemmer og interesserede kan følge med direkte og have mulighed for at kommentere debatten undervejs.