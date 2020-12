Se billedserie Køge har sammen med 28 andre danske handelsbyer protesteret over statsministerens gentagne opfordringer til at folk skal handle på nettet. De frygter, det vil ramme den lokale detailhandel hårdt. Arkivfoto

Handelsliv sender protest til Mette F. mod opfordring til nethandel

Køge - 11. december 2020 kl. 13:45 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

I forbindelse med nedlukningen af store dele af Danmark, opfordres forbrugerne til øget nethandel, men det vil koste dyrt i den sidste ende mener Køge Handel, der er med i en protestskrivelse sammen med 28 andre handelsbyer fra hele landet.

De danske handelsbyer har fået nok af retorikken fra regeringen og sundhedsmyndighederne om, at juleindkøbene skal foretages online, og står nu sammen i et åbent brev til Statsministeren, Erhvervsministeren og Direktøren for Sundhedsstyrelsen.

Flere gange har regeringen og myndighederne opfordret danskerne til at handle online, samtidig med at folk skal begrænse at gå ud. Men retorikken stemmer ikke overens, når man på den ene side holder detailerhvervet åbent, og samtidig indirekte beder folk om at blive væk, lyder budskabet fra afsenderne af brevet.

Alle krav er blevet opfyldt - Vi kan ikke forstå, at retorikken fra de øverste myndigheder handler så meget om online-handel, når myndighederne for det første ikke har lukket detailhandlen, og at der for det andet ikke er erfaring for smittespredning i butikkerne, siger formanden for Køge Handel, Søren Storgaard, som mener, budskabet er utrolig vigtigt for handelsbyernes overlevelse.

I brevet skriver byerne blandt andet at »retorikken betyder, at handlen sendes ud af landet til store udenlandske webshops« og »det er vores samfundsøkonomi, der står på spil, når kunderne holder sig fra at handle lokalt i egen by«.

Desuden påpeges det, at detailhandlen siden 18. den marts været underlagt en række krav til afstand, skiltning, afspritning, max. antal kunder i butikkerne m.m., og i oktober kom der yderligere skærpede krav omkring brug af mundbind eller visir til både personale og ansatte.

Alle krav er blevet opfyldt til punkt og prikke, og derfor er der også stor undren blandt handelsbyerne, som frygter, at ministrenes retorik skræmmer kunderne væk fra detailhandlen.

- I Køge oplever vi generelt en stor lokal opbakning fra kunderne til vores handelsliv, hvilket er rigtig positivt. Den udvikling ønsker vi ikke bliver vendt, fordi kunderne nu pludselig opfordres til at handle julegaver online, påpeger Jesper Eghøje, der er næstformand i Køge Handel.

Ikke så enkelt at lave en webshop

Man kan jo så spørge sig selv, hvorfor de lokale butikker så ikke bare kommer ind i kampen og får lavet deres egen webshop, men det er ikke noget, man »bare« lige gør, understreger aktivitetschef i Køge Handel, Katja Jensen:

- Det svarer til at åbne en helt ny butik, bare i et online univers, hvilket både tilfører merarbejde og omkostninger, siger hun.

- Vi forbrugere er blevet mere kræsne og kan ikke forstå, hvis den fysiske butik ikke lige spiller sammen med webshoppen, så det kræver en stor indsats at får en fornuftig web-shop op at stå.

Der er dog ingen tvivl om, at butikker, der allerede har en webshop tilknyttet deres forretning i Køge, har en fordel, når myndighederne opfordrer til at handle online, men det løser stadig ikke problematikken, mener Søren Storgaard:

- Vi opfordrer altid til, at man handler lokalt, og det er så også fint nok, at det nogen gange foregår over nettet. Men så længe budskabet om at handle lokalt, hvor man så også kan hente varen i sin lokale butik, ikke bliver mere udbredt, så ender vi med at se lange køer ved diverse kiosker, pakkeshops og udleveringssteder, siger han.

Den lokale handel er vigtig Handelsbyerne kommer også med eksempler i det åbne brev, som påpeger hvor vigtig den lokale handel er for at holde gang i en hel kommune.

Her nævnes blandt andet at det er butikkerne, restaurationerne og serviceerhvervene der udgør en væsentlig del af den danske arbejdsstyrke, og de er med til at betale skattekroner til både kommune- og statskassen.

Ligeledes nævnes støtten til det lokale foreningsliv, samt aktiviteterne i byen fra butikkerne ikke mindst i form af julebelysning og udsmykningen til jul.

Afslutningsvis nævner handelsbyerne i brevet deres bekymring i forbindelse med, at flere brancher tvangslukkes, da restaurationsbesøg eller en tur i biografen ofte hænger sammen med totaloplevelsen under shoppeturen i julen.

- Det er stadig for tidligt at kunne se effekterne af lukningen fra vores restaurations- og kulturbranche i Køge siden onsdag den 9. december, men vi er bekymrede for, at det vil kunne få økonomiske konsekvenser for den ikke-tvangslukkede del af byen, konstaterer Jesper Eghøje.

Køge Handel håber desuden, at foreningens initiativer omkring den nye julebelysning og udsmykning rundt om i byen fortsat indbyder til en hyggelig julehandel i Køge, sammen med de planlagte corona-venlige juleaktiviteter for både børn og voksne.