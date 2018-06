Handelsformand: Betalingsparkering har ramt os

Det fastslår Køge Handels formand, Søren Storgaard, nu over for DAGBLADET, efter at en undersøgelse fra Epinion for nylig viste, at 49 procent af de adspurgte besøgende sjældnere kommer til Køge for at handle. 55 procent fra samme gruppe bliver tilmed kortere tid i byen end før.