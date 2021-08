Folketinget vedtog i slutningen af marts 2021 en ny lov, som giver private og offentlige arbejdsgivere mulighed for at købe et skattefrit gavekort, som kan bruges i oplevelsesindustrien på op til 1200 kroner. Nu lancerer Køge Handel er gavekort netop målrettet dette formål til lokale restauranter og kultursteder. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Handelsforening sætter skattefrit medarbejder-gavekort i system Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Handelsforening sætter skattefrit medarbejder-gavekort i system

Køge - 17. august 2021 kl. 12:05 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

I foråret vedtog Køge Kommune at bruge fem millioner kroner på et gratis gavekort til samtlige af kommunens medarbejdere. Nu følger Køge Handel op med et gavekort, som private virksomheder kan købe og give til deres ansatte.

Folketinget vedtog en lov i foråret, som gjorde det muligt for offentlige og private arbejdsgivere at give et skattefrit gavekort til deres medarbejder på op til 1200 kroner, som kan bruges på restauranter eller kulturelle oplevelser. Formålet med loven er at give oplevelses-industrien et løft efter at de har været hårdt ramt af coronanedlukningen.

I Køge indgik Køge Kommune en aftale med Køge Handel om, at de konkret skulle udforme gavekortet til de kommunale medarbejdere. Det er dette gavekort, som nu udbredes så andre kan købe det.

De første gavekort allerede solgt til en privat virksomhed i Herfølge i april.

Siden er der både kommet flere spise- og oplevelsessteder til på gavekortet, og salget er steget over for virksomhederne, hvilket glæder Køge Handels formand Søren Storgaard.

Også svært for butikkerne - Det er altid et sats, når man søsætter nye koncepter, og så særligt et koncept som dette, der kun har en levetid rent salgsmæssigt i 2021. Det er selvfølgelig lidt specielt, at gavekortet kun kan bruges til en særskilt branche. I Køge Handel er vi sat i verden for at understøtte vores medlemmer, og mange af vores detailbutikker er også hårdt ramt af corona. Men hvis vi på nogen måde kan hjælpe de af vores medlemmer i oplevelsesindustrien, som har lidt og fortsat lider under corona og eftervirkningerne i kølvandet på corona, så laver vi gerne nogle ekstraordinære tiltag som dette her, siger Søren Storgaard, der også er partner i advokatfirmaet Dreist-Storgaard i Køge.

Oplevelsesgavekortet kan bruges 27 i steder i Køge, og rammer bredt både spisesteder og oplevelser som biograf, hotelophold og museer, oplyser Køge Handel i en meddelelse.

- Vi fik hurtigt kommunikeret ud til vores medlemsvirksomheder, der opfyldte kriterierne for indløsning af gavekortet, og fik lavet et setup, som gjorde at mange flere kunne tilslutte sig gavekortet. Vi har gjort det nemt og simpelt for både brugeren af gavekortet at indløse det, og nemt for spisestederne og andre at tage imod gavekortet, forklarer Katja Jensen, der er aktivitetschef i Køge Handel.

Kun i 2021 Køge Handel minder virksomhederne om, at de skal være hurtige, da foreningen jævnfør lovgivningen kun må sælge og udstede oplevelsesgavekortet i 2021.

Gavekortet har dog en levetid på 2 år, så det haster ikke for medarbejderne at bruge det i 2021.

Medarbejdere i Køge Kommune får om lidt også muligheden for at vælge det nye oplevelsesgavekort til Køge Handel. Lidt efter Køge Handel havde solgt de første oplevelsesgavekort, besluttede Køge Kommune at tilbyde deres 5.200 medarbejdere et gavekort på 1.000 kroner hver.

- Vi har siden maj måned været i dialog med Kommunens udbudskonsulenter om vores oplevelsesgavekort, og kan nu endelig berette om, at Køge Handel - blandt flere gavekortudbydere - snart kan tilbyde oplevelsesgavekortet til Kommunens medarbejdere. Vi håber naturligvis, at de kommunalt ansatte vælger vores til, da vi har det største udbud af indløsere, men også så pengene bliver i Køge Kommune, siger Søren Storgaard.

Nye skatteregler Køge Handel har i dag deres alm. elektroniske gavekort, som over 115 virksomheder i Køge tager imod, så det var naturligt for foreningen at skabe et nyt gavekort inden for den konkrete oplevelsesindustri. Men der var dog alligevel en del nye hensyn der skulle tages, når man igangsætter et nyt gavekort.

- Selvom vi kender skattereglerne ganske godt i dag i forhold til udstedelse af gavekort, så kræver det alligevel noget at sætte sig ind i nye skatteregler og procedurer, når man som os er en slags paraplyorganisation, der igangsætter et gavekort på tværs af flere virksomheder. men vi er kommet godt i mål, og trods et anderledes setup end vores eksisterende Køge Handels gavekort, siger Katja Jensen.

Det nye gavekort er et fysisk gavekort, og det skyldes blandt andet skattereglen om, at så længe der er tale om et elektronisk gavekort, så kan indløseren mod et gebyr, få ombyttet gavekortet til rede penge. Men dette tillader forbrugerombudsmanden ikke, da skattefriheden i så fald ophører.