Han sætter glade kulører på trist stakit

Under arbejdet med at sætte figurerne op ved jernbaneoverskæringen i Køge fik han mange positive kommentarer med fra de forbipasserende, der glædede sig over, at der kom kulør og glade former op på hegnet.

De mange træplader, der danner et hegn over overskæringen, efterlader kun et lille hul til gående og cyklister. Det skal sidde der indtil man for alvor går i gang med at etablere den undergang, der skal give fri adgang til havnen via en bred underføring under biler og tog.