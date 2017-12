Se billedserie Julen går ikke ubemærket hen i Ølsemagle, hvor Michael Christensen har gjort lidt ekstra ud af at pynte huset op. Foto: Torben Thorsø

Han kaster lys over julen

Køge - 01. december 2017 kl. 15:14 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Decembers mørke får ikke lov til at lægge sig over Smedevej i Ølsemagle, hvor der er gjort ekstra meget ud af lysdekorationerne med rensdyr, nisser snemænd og andet julestads.

- Det har taget et par måneder at gøre klar og nu har kæresten også sagt stop, fortæller Michael Rasmussen med et stort smil.

Han begyndte for et par år siden at gøre lidt mere ud af julepyntningen end bare en enkelt lyskæde og da naboerne synes, at det var en sjov ide har han derfor »givet den gas« i år.

- Jeg synes selv, at det er hyggeligt med al det her julestads og det er ikke mindst sjovt at have besøg af vejens børn, siger han og fortæller, at rundt omkring på den lille vej har naboerne også pyntet op med lidt julelys, så det bliver et festligt syn op til julen.

- Før var der fuldstændig mørkt på vejen, men nu er der blevet rigtig hyggeligt og vi har lidt at snakke om, så det er også med til at skabe

sammenhold mellem os naboer, siger Michael Christensen, der tændte for hele juleudsmykningen ved en lille sammenkomst torsdag aften.

Dermed er den søde juletid også blevet en tid med søde lysoplevelser på vejen.