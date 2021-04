Erik Lindsø er en efterspurgt foredragsholder - kendt for med humorens bid at sætte tilværelsen under lup. Hans arbejdsfelt er højskolen og journalistikken.

Han giver en munter opsang til levebrødspessimisterne

Køge - 28. april 2021 kl. 14:12 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

- Det handler om at ændre mismod til livsmod, og jeg gør det ved at tage fra de muntre og give til de skuffede, siger Erik Lindsø - forfatter, kulturjournalist og højskolemand. Oplev ham til et livsbekræftende foredrag på Køge Bibliotek.

- Humoren er en elastik af solidaritet og tilgivelse, forklarer Lindsø, der i foredraget anvender netop humoren til at give en kærlig opsang til dem, som han kalder de langtidsskuffede, bekymringsparate levebrødspessimister - dem, der gør verden til et alvorstungt, livstrættende sted at være.

- Vi kan være i dårligt humør eller ikke i humør til noget, men med humor kommer vi i godt humør. Med humor kan vi vende mismod til livsmod. Med humor kan vi afvæbne den, der er urimelig og redde situationen, forklarer han.

Erik Lindsø har desuden udgivet bøgerne "Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre steder" og "Livet er i det mindste en historie værd." Du kan låne dem begge på KøgeBibliotekerne.

Foredraget kan høres Tirsdag den 11. maj klokken 18.00 på Køge Bibliotek. Du kan købe billetter på koegebib.dk og skal kunne fremvise coronapas på dagen for at deltage.