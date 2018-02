Der er endnu ikke taget en politisk beslutning om Gørslev Børnehus, og der er behov for flere input, lyder det fra politikerne i Køge. Nu er den mulige lukning af daginstitutionen sendt i høring.

Halvtomt børnehus truet af lukning: Politikere holder alle døre åbne

Køge - 10. februar 2018 kl. 18:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom der er plads til 30 børn i Gørslev Børnehus, så er det langt fra alle pladser, der bliver fyldt ud af vuggestue- og børnehavebørn. Søgningen har i en årrække været faldende, og den 1. januar 2018 var der blot indmeldt 15 børn i daginstitutionen i Køge Kommune.

Det lave antal børn har fået bestyrelsen i Område Vest til at udtrykke bekymring for børnehusets fremadrettede drift og pædagogikken, og hos kommunens Børne- og Uddannelsesforvaltning lægger man nu op til at lukke Gørslev Børnehus.

Dette kræver dog en politisk beslutning, og onsdag eftermiddag drøftede medlemmerne af Børneudvalget sagen. I første omgang fulgte et enigt udvalg indstillingen om at sende en eventuel lukning af børnehuset i høring hos de berørte forældre, personalet, områdebestyrelsen, forældrekontaktudvalget, faglige organisationer og Gørslev Lokalråd.

Det sker dog ikke med tanke på at lukke daginstitutionen, men for at få flere input, lyder det fra politikerne.

- Der er ikke truffet en beslutning endnu, og derfor holder vi alle døre åbne. Lige nu har vi forvaltningens bekymring, men vi kunne også godt tænke os at høre brugerne. Vi skal have et samlet billede, før vi kan træffe en beslutning, siger Pernille Sylvest (S), formand for Børneudvalget i Køge Kommune, og fortsætter:

- Det er ikke vores mærkesag eller agenda, at børnehuset skal lukke, men samtidig er vi også nødt til at lytte til forvaltningen og tage de faglige bekymringer alvorligt.

Udvalgsformanden peger på, at en stor del Gørslev-områdets børnefamilier fravælger den lokale daginstitution og i stedet indmelder deres børn andre steder. Pernille Sylvest fortæller, at kun cirka en femtedel af distriktets børn i alderen 0-5 år er en del af Gørslev Børnehus.

Hos De Konservative i Køge venter man ligeledes med at tage en beslutning om Gørslev Børnehus.

- Lige nu tænker jeg ikke noget om en eventuel lukning. Der er ikke taget nogen beslutning endnu, og vi vil gerne tage beslutningen på et fuldt oplyst grundlag, siger Thomas Kampmann (K), næstformand i Børneudvalget.

I SF vil gruppeformand og udvalgsmedlem Thomas Kielgast (SF) se på muligheden for at få flere forældre til at vælge den lokale daginstitution.

- Jeg har støttet op omkring institutionen, for det er vigtigt, at man som ung familie kan bosætte sig i Gørslev og have muligheden for et godt dagtilbud. Men spørgsmålet er, om man kan have god nok kvalitet med så få børn, spørger Kielgast.

- Hvis tilbuddet skal fortsætte, skal vi have en meget klar plan for, hvordan vi kan få flere børn til børnehuset. Udfordringen er, at der er rigtig få børn. De nuværende bekymringer er reelle, og vi havde håbet, at familier med småbørn i omegnen af Gørslev ville vælge Gørslev Børnehus, men vi kan se, at mange fravælger institutionen. Det må vi finde ud af hvorfor, siger SF'eren.

Når høringsperioden er slut den 14. marts, skal sagen behandles igen af Børneudvalget, som efterfølgende træffer en beslutning om, hvorvidt det skal indstilles til Økonomiudvalget og Køge Byråd at lukke Gørslev Børnehus.