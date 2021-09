Halvø til mindst 52 hele milloner kroner

Projektet Den Maritime Halvø skal udvikles over de kommende år. Nu er der sat beløb på, hvad det kan koste kommunen. Foto: Torben Thorsø

Køge - 03. september 2021 kl. 05:40 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Etableringen af Den Maritime Halvø er kommet et lille skridt videre´og tegner til at blive en bekostelig affære, som der skal findes penge til i de kommende budgetforhandlinger.

Tirsdag aften blev byrådet i Køge orienteret om fortsatte plan for udviklingen af området, herunder hvordan finansieringen af projektet kan komme til at se ud.

Den Maritime Halvø ligger på spidsen af den tidligere industrihavn, Søndre havn, direkte ud mod havn, strand og strandeng. Det betyder gode muligheder for fremtidig, bæredygtig udvikling af området, mener byrådet, der i samarbejde med en række klubber i området er ved at udarbejde en plan for det færdige område. Her skal der blandt andet være klubfaciliteter og offentlig adgang til kreative områder.

Undervejs har der været holdt både stormøder og møder med forskellige interessenter - for alle gode kræfter skal samles om projektet, pointerer borgmester Marie Stærke (S):

- Den Maritime Halvø har en unik beliggenhed og bliver en gevinst for både foreninger og borgere. Og det giver sig selv, at både de eksisterende klubber, de selvorganiserede, borgere, naboer og bydelsforeninger skal have mulighed for at give deres besyv med i udviklingen af så stort et projekt, siger hun om den fortsatte udvikling af området.

Politikerne er blandt andet blevet orienteret om, at et overslag over den samlede økonomi for udvikling af halvøen beløber sig til godt 52 miillioner kroner - der endnu ikke er afsat i budgettet.

Udgifterne falder overordnet i to store poster; anlæg ved byggemodning (20 mio. kr.) og byggeri (32 mio. kr.). Køge Kommune varetager udgifter til byggemodning. Kommunen kan også varetage udgiften til byggeri, men hér kan være flere finansieringsmuligheder, peges der på fra forvaltningens side.

Det kan handle om egenfinansiering fra foreninger og ekstern finansiering fra for elksempel fonde. Udover udgifterne til byggemodning og byggeri vil der være afledte driftsudgifter.

Det er planen, at områdets klubber kan flytte til en ny placering i byggezonen efterhånden som nye klubfaciliteter realiseres.

Det regner man med bliver omkring år 2024.