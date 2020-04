Halv million kroner skal styrke handelslivet og trække turister til

Flere markedsdage og aftenåbent i butikkerne kombineret med forskellige arrangementer og events skal trække turisterne til byen. Foto: Anders Ole Olsen

Køge - 30. april 2020 kl. 12:53 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En række aktiviteter, såsom flere markedsdage i bymidten med stande i gader og stræder, samt ekstra aftenåben i Køge og andre byområder kan hen over forår og sommer blive til virkelighed.

Det ligger fast, efter at Køge Byråd har valgt at give Fonden Connect Køge en ekstraordinær økonomisk indsprøjtning på en halv million kroner til aktiviteter og initiativer, der i de kommende måneder skal gøre Køgeområdet attraktivt for handlende og turister.

I forgårs behandlede byrådet således en ansøgning fra Connect Køge om såkaldt markedsføringsbidrag. Connect Køge havde sammen med handelsstandsforeningerne forinden udarbejdet en række forslag til aktiviteter, der kan etableres for støtten, som kommunen nu yder.

Flemming Christensen (K) kalder det livsnødvendigt, at man nu yder støtte til handelsliv og turismeindsatser:

- Detailhandlen har brug for den opbakning, så vi sammen kan arbejde på at få kunderne tilbage og dermed få gang i forbruget igen. Uden denne opbakning kan vi kun frygte, at vi vil se tomme butikker, som vil påvirke såvel ejernes som kommunens økonomi negativt, siger han.

Fra borgmester Marie Stærke (S) lyder det:

- Vi skal stå sammen om at holde gang i vores kommune. De lokale erhvervsdrivende er blevet ramt af nedlukningen i forbindelse med coronakrisen, og hvis vi vil vende tilbage til en hverdag, som vi kender den med frisører, restauranter, torveboder og alle de mange andre tilbud, vi er vant til, så er det vigtigt, at vi gør, hvad vi kan, for at understøtte det lokale erhvervsliv.

Havde søgt om mere

Connect Køges ansøgning om den såkaldte hjælpepakke var oprindelig på 790.000 kroner. Disse penge skulle fordeles på markedsføringskampagner, ekstra markedsdage, ekstra aftenåbent, roseoppyntning og rosésmagning i forbindelse med Køges fødselsdag til juli, mobil musik- og street performance-aktiviteter i forskellige bysamfund samt til familieløb og Herorun i Køges inderhavn til sommer.

Mens V og K stemte for at tildele alle 790.000 til Connect Køge, valgte resten af byrådet at anbefale, at man tildeler 500.000 kroner. Med i den beslutning ligger det så, at man lader Connect Køges kasse samt eventuelle ekstra tildelinger fra Kultur- og Idrætsudvalget dække resten.

- Budgettet i Connect Køge betales af Køge Kommune, og når vi ved, at der er ubrugte midler i Connect Køge, er det kun fornuftigt, at de resterende penge kommer herfra, så vi ikke skal betale de samme penge to gange, sagde Niels Rolskov (EL) på byrådsmødet.

Han pegede videre på, at markedsføring af Køge Kommune i forvejen er én af Connect Køges kerneopgaver.

LA: Et fornuftigt leje

Jeppe Lindberg (LA) mener også, at en halv million er det rette niveau at tilføre Connect Køge i denne ekstraordinære situation.

- Pengene til Herorun kan søges andre steder fra, og de andre aktiviteter er gode ting, som jeg glæder mig til at følge. Vi har ikke en bundløs kasse og har nu lagt os i et fornuftigt leje. Selve markedsføringen bliver meget vigtig i forsøget på at give indenrigsturisme et boost, så vi kan lokke danske turister til Køge, sagde Jeppe Lindberg.

Ken Kristensen (V) peger netop også på markedsføringen som helt essentiel i forsøget på at få en del af kagen, når der skal tiltrækkes danske turister til sommer.

- Vi ved, at både Næstved og Roskilde har afsat penge til markedsføring af deres kommuner, og derfor er det kun naturligt, at vi gør det. Der vil blive rift om turisterne, og vi skal prøve at hjælpe handelslivet så godt, som vi kan, og samtidig gøre vores kommune attraktiv og værd at besøge, når det er muligt at åbne samfundet mere, siger han.

I Connect Køges udspil til markedsføringsstrategi lægges der blandt andet op til, at man skal målrette markedsføringen til de digitale platforme, og at man primært sigter efter potentielle gæster fra hovedstadsområdet.

Disse borgere skal man informere om alt fra Køges middelalderstemning og hygge til natur- og outdoor- aktiviteter, fremgår det af Connect Køges ansøgning.