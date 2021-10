Halloween-gyset er tilbage

Den hængte mand i galgen foran huset med politiets afspærringstape i vinduerne er et sikkert tegn: Familien Hansen gentager sidste års succes og indbyder modige børn og voksne til at besøge deres horrorhuse kvit og frit ved årets halloween.

Lørdag den 30. og søndag den 31. oktober har man mulighed for at få sig et godt gys på Nørre Boulevard og Thomas Søgren Hansen glæder sig til at gentage sidste års succes.

- Det er den bedste tid på året for vores familie - det er bedre end juleaften. Det er så sjovt, når man ser, at folk bliver bange. Og børnene bliver så glade. Vi har brugt et helt år på at planlægge det her - i år har vi lavet et indendørs scary house. Langt størstedelen foregår indendørs, forklarer han.