Hal 3 snart klar efter byggesjusk

Den længe ventede Hal 3 meldes snart klar, efter et længere arbejde med at ryde op i entreprenørens byggesjusk, vurderer kommunen.

Køge - 26. marts 2021 kl. 06:08

Den såkaldte Hal 3 på Køge Idrætspark er nu godkendt til træning, lyder det i en pressemeddelelse fra Køge Kommune.

Med en midlertidig ibrugtagningstilladelse kan Hal 3 på Køge Idrætspark altså slå dørene op for træning for 50 personer - når corona-restriktionerne tillader det

Et omfattende forstrækningsprojekt, der blev sat i værk på bagkant af byggesjusk fra den konkursramte totalentreprenør, Dansk Halbyggeri, på Hal 3 på Køge Idrætspark, har nu nået en milepæl. Selve hallen er nemlig kontrolberegnet og en række søjler forstærket, så der nu foreligger dokumentation for, at bygningen lever op til alle krav.

Det betyder, at hallen har fået en midlertidig ibrugtagningstilladelse, som er gældende for træning uden tilskuere med maksimalt 50 personer frem til 11. august 2021.

- Det er rigtig godt nyt, at forstærkningsprojektet i hallen nu er færdigt. Det er ingen hemmelighed, at entreprenørens konkurs og det omfattende byggesjusk, vi har overtaget, har krævet og fortsat kræver kræfter og ressourcer. Men med dette store skridt er vi på vej mod at få den Hal 3, vi har planlagt, og som vil blive en stor gevinst for Køge Kommunes idrætsudøvere og de mange, der gerne vil følge med fra sidelinjen, siger formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek (S).

I foyer-bygningen arbejdes der på at forstærke de sidste søjler og tilhørende fastgørelser - et arbejde, der forventes afsluttet i løbet af foråret. Samtidig har det vist sig nødvendigt også at gå facadepladerne såkaldte skivevirkninger efter, da de er monteret på en måde, som ikke har været udført efter tegningerne.

Næste milepæl nås, når de sidste søjler er forstærket og fundet i overensstemmelse med de udførte arbejder. Samlet set er håbet, at den fulde bygning - ude og inde - kan været gået efter og de fornødne forbedringer foretaget i løbet af de kommende måneder, så der kan foreligge en fuld ibrugtagningstilladelse til sommer.

- Vi er nu klar til at tage imod de første 50 idrætsudøvere til træning i hallen, straks restriktionerne tillader det. Og til sommer kan vi så håbe, at situationen med corona samtidig betyder, at vi kan åbne dørene helt op til Hal 3 for både udøvere, tilskuere og det erhvervsliv, der kan glæde sig til flotte mødefaciliterer og loungeområder, siger formand for Køge-Hallerne, Kai Jensen.