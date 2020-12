Se billedserie Der har været gentagne tilfælde af hærværk ved Boruphallen. Denne gang er det gået udover fodboldklubbens terrasse. Privatfoto

Hærværk - nu igen, igen

Køge - 15. december 2020 kl. 16:19 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Der har igen været et ærgerligt tilfælde af hærværk ved Boruphallen.

Denne gang er det gået ud over terrassen til Borup IF Fodbolds cafe, hvor rækværket er ødelagt og der er forlydender om, at nogle også har været oppe på containeren og sparke til klubbens måltavle. Klubben ser frem til at få den testet.

For få dage siden var det toilettet i den nærliggende Boruphallen, der blev totalsmadret og de gentagne tilfælde af hærværk skuffer formanden for idrætsforeningen:

- Jeg forstår slet ikke, hvorfor man gør de her ting, siger Anette Simoni og fortæller, at i sommer var klubbens borde og bænkesæt også flyttet ned i skoven, hvor de ukendte gerningsmænd endda havde skadet et stort træ ved at skrælle barken helt af det.

Nu er det så klubbens terrasse, der er blevet vandaliseret og pengene til at reparere udearealet for kan kun komme ét sted fra.

- I sidste ende bliver de nødt til at komme fra medlemmernes kontingent, siger formanden og fortsætter.

- De her faciliteter er jo skabt til et fælles bedste, hvor forældre og børn kan hygge sig, mens der spilles fodbold. Jeg er nødt til at gentage, at jeg simpelthen ikke forstår de unge mennesker, der på den måde ødelægger det for andre.

Hun fortæller videre, at der ér overvågning af området på vej - hvad der også koster foreningen penge - og at der bliver set på, hvordan medlemmerne af idrætsforeningen, og andre lokale i Borup, kan være med til at holde øje med området.

Politiet har været på stedet og registreret det nyeste tilfælde af hærværk.

