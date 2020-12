Se billedserie Toilettet er blevet smadret af ukendte gerningsmænd, natten til fredag. Privatfoto

Hærværk koster lokale dyrt

Køge - 11. december 2020 kl. 12:30 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

- Jeg forstår simpelthen ikke den trang til at ødelægge!

Formanden for Borup Idrætsforening, Anette Simoni, var fredag morgen forbi hallens toiletfaciliteter til de udendørs aktiviteter - og det var et sørgeligt syn, der mødte hende. Toilettet er totalsmadret, og det vurderes, at det vil koste mindst 100.000 kroner at gøre det funktionelt igen.

- Man bliver bare så sur og gal over den her slags hærværk, for hvorfor skal det hele ødelægges, spørger Anette Simoni efter at have set, hvordan håndvasken ligger smadret på gulvet, loft i flere rum er revet ned og væggen har en kæmpe revne, samt alle de andre ting, der er ødelagt i Boruphallen. Her holder Borup Idrætsforening til.

Hun fortæller, at det langt fra er første gang, der har været problemer med faciliteterne omkring hallen - og at man har en stærk fornemmelse af, at det er unge fra området, der står bag udåden:

- De må jo faktisk meget gerne være her i området, hvis de passer på tingene. Jeg har bare svært ved at kapere den her ødelæggelsestrang...

Hun fortæller, at nu skal skaderne gøres op og så skal man se på, hvordan regningen skal betales.

- Borup Idrætsforening er en selvstændig idrætsforening, så det er som udgangspunkt medlemmerne og dermed lokalmiljøet, der skal betale for hærværket, siger hun og forklarer, at man også skal have kontaktet forsikringen og Køge Kommune.

- Det kan jo ikke undgå at gå ud over de mennesker, der bruger hallens faciliteter, tilføjer hun og forklarer, at fremover vil de udendørs toiletter blive låst helt af.

Dermed kan de klubber, der har hallen som udgangspunkt for aktiviteter i området ikke længere bruge toiletterne.

Nu er hærværket overgivet til politiet, og i fremtiden vil der være videoovervågning af faciliteterne ved Boruphallen.

- På den her baggrund er vi jo nødt til at sætte noget i gang, for vi kan jo ikke leve med, at vi ikke kan holde øje med, hvem der kommer her, siger hun og forklarer, at man allerede har en ansøgning liggende hos kommunen, så man maget snart kan sætte kameraer op.

Anette Simoni slutter med en opfordring til forældre i Borup, for der må være nogen, der ved noget:

- Så kære forældre tag en snak med jeres børn og unge. Fortæl dem, at det ikke er ok at smadre ting, der er til et fælles bedste.