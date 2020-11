Hærværk: Stribevis af biler fik skåret dækkene op

Fra førstnævnte vej har politiet modtaget tre anmeldelser om hærværk mod biler, mens man fra de to andre veje hver især har modtaget to anmeldelser, fortæller Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.

- I en af anmeldelserne har den forurettede desuden gjort os opmærksomme på, at vedkommende har videoovervågning, som kunne have interesse for os, siger Martin Bjerregaard og tilføjer, at man endnu ikke har modtaget videomaterialet.