Hædersmand med ketcher

Idrætsforeningen skriver i en pressemeddelelse, at Eigil er en god gammel kending af Rishøj Idrætsforening. Han var med til at etablere Rishøj Badmintonafdeling under Rishøj Idrætsforening i 1970 og var den første formand. Eigil Christiansen var en del af de dedikerede ungdomstrænere i en længere periode i foreningen og var med til at tiltrække ungdomsspillere.

Eigil Christiansen fylder snart 80 år og har bebudet, at han nu agter at gå ned på reduceret tid til næste sæson (hvis han kan). Hvis det sker vil børnene og deres forældre komme til at savne ham, ligesom badmintonafdelingen vil komme til at mangle hans trænererfaring samt de mange gode ideer til at holde børnenes interesse for badminton fanget.