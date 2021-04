Se billedserie Direktør Heino Nielsen driver Herfølge Turistfart A/S sammen med sin søster Heidi Nielsen, der også er virksomhedens salgschef. Foto: Henrik Førby Jensen

Hæderkronet busselskab skyder hvid pil efter højsæsonen

Køge - 05. april 2021 kl. 13:04 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Mens tusindvis af danskere i disse uger følger med i nyhederne for at se, om det bliver muligt at tage på sommerferie i udlandet, er højsæsonen i praksis allerede kørt for det 91 år gamle familiefirma Herfølge Turistfart A/S.

Langt størstedelen af virksomhedens 15 busser kører med turister efter aftale med internationale turistbureauer - og aftalerne for foråret og sommeren 2021 skulle være indgået for længst, forklarer salgschef Heidi Nielsen.

Hun har gennem mere end ti år drevet forretningen sammen med sin bror og direktør Heino Nielsen.

Regner ikke med 2021 Herfølge Turistfart kører med mange amerikanske og asiatiske turister til destinationer over hele Europa, men trods spirende håb om gradvis genåbning og vaccinepas har det lange udsigter, før den trafik kan lade sig gøre igen.

- Vi regner ikke med noget i 2021 og håber på en forlængelse af hjælpepakkerne. Måske kan vi håbe på en lille smule kørsel i vintersæsonen, siger salgschefen.

Hun har for længst skudt en hvid pil efter foråret og sommerens

kørsel, der normalt ville være højsæson for busselskabet.

- Vi indgår aftaler for den følgende sommer med rejsebureauerne om efteråret og er helt afhængige af, at luftfarten og krydstogtskibene fungerer som normalt. Vi har normalt også mange kunder i forbindelse med konferencer - det har vi jo heller ikke nu, fortæller Hedi Nielsen om virksomhedens forretning, der også omfatter store, internationale arrangementer. Eksempelvis var det Herfølge turistfart A/S, der sørgede for deltagernes transport, da det internationale Melodi Grand prix blev afholdt i Danmark i 2014.

Som cirkusheste Mens aftaler gennem rejsebureauer tager måneder at forberede, kan det langt lettere lade sig gøre at arrangere private busture i Danmark og i udlandet. Vel at mærke hvis de nationale og internationale restriktioner kommer til at tillade det.

- Hvis der er åbent ned gennem i Europa, kan vi køre i morgen, fastslår Heino Larsen.

- Ja - vi er jo som cirkusheste, der bare venter på at komme ind i manegen. Vi har prøvet at kigge på, om vi kunne tilpasse vores forretning, men vi har ingen kort på hånden. Lige nu kan vi ikke gøre andet end at vente. Det er meget frustrerende, siger hans søster.

Under nedlukningen er Herfølge Turistfart afhængig statslige kompensation og vil fortsat være det, selvom der måtte komme lempelser af restriktioner og måske indført vaccinepas i løbet af de kommende måneder. Det håber Heidi Larsen, Folketingets partier har tilstrækkelig viden og branchemæssig forståelse til at imødekomme.

Kompensation afgørende - Vi har fået hjælpepakker og det er vi rigtig taknemmelige for. Jeg håber, at der på Christiansborg er tilstrækkelig erhvervsmæssig erfaring til, at vi bliver sidestillet med luftfarten. Ligesom luftfartselskaberne er vi nødt til at have det lange lys på og hvis man siger; "Nu åbner vi op, så nu stopper vi med kompensationsordningerne", så kommer der et stort knald. Det vil være ligesom at hive tæppet væk under os, konstaterer Heidi Nielsen.

Hun forsikrer dog også, at hun og hendes bror har givet hinanden håndslag på, at de under ingen omstændigheder vil lade det hæderkronede familiefirma gå ned med flaget.

- Selvom vi får støtte, har vi stadig penge med på arbejde, men vi er et 91 år gammelt firma - nu må vi lige finde styrken frem, siger hun.

Hendes bror er helt enig.

- Det ville være rigtig tungt og det er da smadderhårdt, men vi skal nok komme gennem det, forsikrer han.

Ingen tredje bølge Man kunne måske tro, at genoplukningen kun kan gå for langsomt set med en salgschefs øjne - sådan ser Heidi Nielsen dog ikke på situationen.

- Jeg har stor respekt for vores sundhedsvæsen og vi skal ikke ud i en tredje bølge, så vi er nødt til at lukke ned igen. Sådan har jeg det, selvom jeg som erhvervsdrivende gerne vil ud og i gang med en hel masse. Jeg er lige så ivrig som alle mulige andre, men vi skal ikke have en bølge mere - så bliver det skruen uden ende, mener hun.