Hårdt presset arrest: - Dårligste ledelse på Sjælland

Områdefællestillidsrepræsentant for fængselsbetjente på Sjælland, Henning Mørck, retter nu alvorlig kritik af arbejdsforholdene- og miljøet i Køge Arrest, hvor der ifølge ham er store problemer med underbemanding og dårlig ledelse.

03. juli 2021

Henning Mørck skal ikke bruge lang tid på at beskrive en fængselsbetjents arbejde i Køge Arrest.

- Det er en fuldstændig umulig opgave, hvor fængselsbetjente farer rundt som en flue i en flaske for at løse alle deres opgaver, siger han tørt.

Henning Mørck er områdefællestillidsrepræsentant for fængselsbetjente på Sjælland.

Sidste år beskrev DAGBLADET dårlige arbejdsforhold for medarbejderne i Køge Arrest. Fængselsbetjentene døjede dengang med både underbemanding og skimmelsvamp. Enhedschef Michael Juul forsvarede sidste år problemerne i enheden med, at han mente, at der var nok bemanding, og problemet med skimmelsvamp ikke var så slemt som først antaget. Et år senere er der stadig massive bemandingsproblemer i Køge Arrest. Skimmelsvampen er væk, men ifølge Henning Mørck virker det til, at medarbejderne snart tager samme vej.

Væk fra Køge Arrest.

Helt uansvarligt - Jeg ved, at to fængselsbetjente allerede har søgt væk og fået nyt job. Yderligere fem er i gang med at søge væk, og der er flere, der overvejer det, siger Henning Mørck, da DAGBLADET fanger ham på telefonen.

Han forklarer, at det er en unik situation, at så mange søger væk.

- Det er helt uansvarligt for kollegaernes sikkerhed, og den belastning, som personalet oplever, er helt ekstrem. Det er grunden til, at de søger væk. Folk bliver simpelthen syge af at arbejde her, siger Henning Mørck.

Det er imidlertid ikke blevet bedre det sidste år. Det er faktisk kun blevet værre, mener Henning Mørck. Coronapandemien har været med til at camouflere problemerne, fordi fængslet var lukket for besøgende i en længere periode. Efter fængslerne er begyndt at åbne igen er det tydeligt, at der stadig er massive problemer i arresten.

Der arbejder i øjeblikket 14 fængselsbetjente i arresten. Hvis det stod til Henning Mørck, skulle der være 28. Men på trods af underbemanding og pres på medarbejderne, forhindrer det ikke, at ledelsen har sagt god for, at man udvider antallet af indsatte. Der er nemlig planer om, at man vil udvide fængslet fra 48 til 56 indsatte. Det indebærer tilmed, at man vil nedlægge de indsattes værksted for at gøre plads til flere.

Køge Arrest er et fængsel i kategorien sikkerhedsklasse 2. Det vil sige, at de indsatte tæller alt fra bandemedlemmer til terrordømte, forklarer Henning Mørck.

Dårligste ledelse på Sjælland Han lægger ikke fingre imellem, når han skal beskrive ledelsen i Køge Arrest.

- Det er den dårligst ledede enhed på hele Sjælland, fortæller han.

I de danske fængsler har man efter 1993 haft som mål at fokusere på resocialisering og normalisering blandt de indsatte. Det betyder, at de indsatte gennemgå forskellige forløb, der skal sikre, at de kan få en hverdag væk fra kriminalitet, når de kommer ud på den anden side.

Det har betydning for fængselsbetjentes arbejdsbyrde, at de også skal socialisere med de indsatte, fortæller Henning Mørck. Det er primært de fastansatte i arresten, der skal stå for det sociale med de indsatte.

- Det skaber et øget pres på de fastansatte, da det ofte er dem, som indsatte kommer til, siger han.

Arbejder 48 timer i træk Presset på Køge Arrest har også betydning for andre fængsler. Køge Arrests underbemanding betyder, at de bliver nødt til at låne bemanding fra Herstedvester Statsfængsel, Kalundborg, Ringsted, Roskilde og Holbæk Arrest.

- Der er fængselsbetjente i Ringsted Arrest, som har været nødsaget til at arbejde 48 timer i træk. Det skyldes, at de medarbejdere, der skulle overtage fra medarbejderne i Ringsted har været udlånt til Køge, og derfor ikke kan arbejde, siger Henning Mørck.

Det er ikke kun fængselsbetjentene, som har problemer på grund af underbemanding. De indsatte må også lide på grund af mangel på personale. Det kan blandt andet betyde, at man bliver nødsaget til at holde »natlukket« om dagen. Det vil sige, at fængselsbetjente kun kan lukke en indsat ud ad gangen. Alle indsatte har krav på mindst en time udenfor cellen om dagen.

- Jeg ved ikke, hvordan alle indsatte skal få mulighed for at komme ud af deres celle. Der er ikke bemanding og timer nok i døgnet til, at det kan lade sig gøre, siger Henning Mørck og fortsætter:

- Jeg græder indvendigt, når jeg siger det her. Men som det ser ud lige nu, så er det ikke muligt at opretholde det serviceniveau, som de indsatte har krav på.

Ingen problemer eller... Enhedschef i Køge Arrest Michael Juul forklarede sidste år til DAGBLADET, at han ikke mente, at der var problemer med bemandingen i Køge Arrest.

Henning Mørck blev skuffet, da han læste kommentarerne. Han mener ikke, at det er en leder, der tager ansvar.

- Det er en leder, der gerne vil fremme sin egen karriere fremfor at tage ansvar for de problemer, der forekommer i fængslet, siger han.

Ønsker ikke at stille op DAGBLADET ville gerne have interviewet Michael Juul, som er enhedschef ved Køge Arrest, men han har ikke ønsket at stille op. Peter Rask har derfor svaret skriftligt uden mulighed for opfølgende spørgsmål. Han er institutionschef for Institution Midt- og Vestsjælland hos Kriminalforsorgen.

I det skriftlige svar fortæller Peter Rask, at Kriminalforsorgen står over for udfordringer med mangel på personale.

- Det gør sig også gældende i Køge Arrest, hvor det siden arresten genåbnede i 2019 som »Kategori 2 Arrest,« der betyder skærpede regler for de indsatte, ikke har kunne tiltrække tilstrækkeligt antal medarbejdere, skriver han.

Peter Rask skriver også, at det har været nødvendigt Køge Arrest at låne medarbejdere fra andre arrester. Det skyldes mangel på medarbejdere.

- Men det har stor betydning for arbejdsmiljøet, at der ikke er en fast medarbejderstab, særligt i et arresthus som Køge Arrest med restriktive regler. Arbejdsmiljøet er under pres i arresten og drøftes løbende med medarbejderne, og har seneste været tema på personalemøde, med bunder hovedsageligt i mangel på fast personale, skriver han.

Peter Rask afslutter det skriftlige svar med at tilkendegive, at det er beklageligt, at afgangene overstiger tilgangene i Kriminalforsorgen.

- Kriminalforsorgen arbejder målrettet på at rekruttere flere nye medarbejdere og fastholde flere af vores nuværende.

DAGBLADET ville gerne have spurgt om, hvorfor der stadig forekommer problemer med dårligt arbejdsmiljø og underbemanding, efter avisen afdækkede det sidste år.

Derudover ønskede avisen Kriminalforsorgens svar på fællesområdetillidsrepræsentant Henning Mørck udlægning af, at arbejdsmiljøproblemerne kun er blevet værre det sidste år, ligesom avisen ville have spurgt, hvad Køge Arrest har i sinde at gøre ved problemerne vedrørende medarbejderflugt fra fængslet.

Institutionschef Peter Rask har ikke forholdt sig til fællesområdetillidsrepræsentantens beskyldninger om, at enhedschef ved Køge Arrest, Michael Juul, tænker mere på sin karriere end sine medarbejdere.