Hårdt kvæstet i voldsom ulykke på motorvej

Kort efter klokken et natten til mandag tweetede Midt- og Vestsjællands Politi, at der havde været et uheld på vestmotorvejen, at en person var fastklemt, og at en større indsats var i gang.Motorvejen blev lukket, og bilisterne blev opfordret til at bruge afkørslen ved Vemmedrup.

Efter et par timer blev motorvejen atter åbnet.