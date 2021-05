Jeg er tilfreds med, at retten har fundet, at strafudmålingen, som anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, afspejler det forhold, som de er dømt for. Altså skyderi på åben gade og i bandemiljøet, siger senioranklager Janne Holstein Pehrson efter dommen for drabsforsøg. Foto: Presse- Fotos.dk

Hårde straffe for bandeskyderi: Så meget kostede drabsforsøg

Køge - 04. maj 2021 kl. 16:01 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Det kostede de fire tiltalte mellem 14 og 16 års fængsel, at de trykkede på aftrækkeren og skød mod flere biler på Karlemosevej den 21. januar 2020.

Retten i Roskilde satte tirsdag eftermiddag punktum i retssagen om drabsforsøg mod en 17-årig mand fra Greve, som blev ramt i ryggen af en af kuglerne.

Tidligere tirsdag kendte retten Eliaz Jameel Ahmed, Jonas Habeeb, Nasim Nezami og Mat Larsen skyldig i drabsforsøg og våbenbesiddelse. Retten afgjorde desuden, at drabsforsøget fandt sted som led i en bandekonflikt, og at de alle fire er bandemedlemmer i grupperingen Ellemarken.

Retten afgjorde, at Jonas Habeeb, Nasim Nezami og Mat Larsen hver skal 14 år i fængsel.

Udløser reststraf Eliaz Jameel Ahmed fik 16 års fængsel. Heri er indregnet en rest fra en tidligere afsagt fængselsdom. To af stemmerne i nævningetinget stemte for, at Eliaz Jameel Ahmed skulle idømmes 17 års fængsel ved at udløse samtlige 968 dage, som han har tilbage fra en tidligere dom. Men et flertal stemte for, at kun noget af reststraffen skal udløses.

- Jeg tilfreds med afgørelsen, fordi retten har lagt vægt på og vurderet beviserne på samme måde som anklagemyndigheden og fundet, at straffen skal udmåles i det leje, som anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, og fundet, at det afspejler det forhold, som de er dømt for. Altså skyderi på åben gade og i bandemiljøet. Noget, som retten takserer meget hårdt, siger senioranklager Janne Holstein Pehrson, som har ført sagen.

Udvist til Irak Ydermere blev Jonas Habeeb udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Jonas Habeeb er irakisk statsborger. De tre andre dømte er danske statsborgere og kan derfor ikke udvises.

Endelig idømte retten alle fire mænd et opholdsforbud, som gør det forbudt for dem at opholde sig i Køge by i 8 år efter, at de er færdige med at sidde i fængsel.

Alle fire dømte har anket afgørelsen til landsretten.

