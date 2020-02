Hård kritik af Astrid Krag og ny hovedstadspulje

- Man har på lykkelig vis fundet en måde at sætte grænsen lige præcis mellem Køge og København. Jeg nægter at tro, at man har nogen som helst faglig baggrund for at sætte de her grænser. Det er simpelthen utænkeligt. Man kan få den tanke, at det har været en kunst at holde København ude, for den ville jo støvsuge puljen med alle sine indbyggere, siger Per Nikolaj Buch, der er professor i offentlig økonomistyring ved Aalborg Universitet, til Berlingske.