En 72-årig mand er dømt for at lægge gift i en død fasan med det formål at slå en musvåge ihjel. Men musvågen er totalfredet og det er under alle omstændigheder forbudt at drive jagt med gift. Foto: Erik Biering, Dansk Ornitologisk Forening

Hård dom for at dræbe rovfugl med gift

Manden var tiltalt for at udlægge giftstoffet carbofuran i en død fasan for at slippe af med en musvåge, som gennem længere tid havde spist af de fasaner, han havde til opgave at passe.

En 72-årig mand er kendt skyldig i ulovlig jagt og dyremishandling, fordi han i 2016 lagde gift i en død fasan for at komme en musvåge til livs. Manden er idømt 40 dages betinget fængsel. Det afgør Retten i Roskilde.

