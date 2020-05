Se billedserie Lene Nielsen glæder sig til igen at kunne byde gæsterne velkommen på Køge Museum. Foto: Torben Thorsø

Håndsprit og historie går hånd i hånd

Køge - 26. maj 2020 kl. 11:37 Af Torben Thorsø

På Køge Museum er der igen åbent for gæster,d er vil fordybe sig i historien og alt er som det plejer - næsten.

- Det er dejligt at komme i gang igen og vi har helt styr på skiltningen og restriktionerne, fortæller teamkoordinator med ansvar for Køge Museum og Vikingeborgen, Lene Nielsen, der har haft travlt op til åbningen.

Hun fortæller, hvordan lukketiden er blevet brugt til at komme helt ud i krogene med kosten og få styr på alle detaljer i butikken, så den er coronasikret.

Det gælder blandt andet den nye glasafskærmning på disken og spritstanderen lige indenfor døren.

- I forhold til skærmen, så er det jo betryggende for både gæster og personale. Derudover vil man se os jævnligt rende rundt med en klud og spritte overflader af, ligesom rengøringen af toiletfaciliteter også er et fokusområde, fortæller hun.

Lene Nielsen forklarer, at man også har fokus på de mange rum som museet rummer:

- Vi er jo et hus med mange små rum og her bruger vi vores videoovervågning. Ikke for at »holde øje« med folk, men da mange af rummene er meget små kan man hurtigt komme til at samles for mange inde i det samme rum. Hvis det sker så kan vi hurtigt skride ind og få spredt folk lidt.

Køge Museum åbnede faktisk i weekenden og de første gæster har allerede udtrykt glæde over, at kunne besøge byens museum igen.

- Nogle har også spurgt til om vi ikke synes, det var dejligt at kunne genåbne - og det kan jeg kun bekræfte, siger Lene Nielsen med endnu et stort smil.

Tror på sæsonen

Som alle andre institutioner har Køge Museum været lukket ned i omkring to måneder og dermed har der ingen gæster været til at sikre omsætningen.

Museumsdirektør hos Museum Sydøstdanmark, som Køge Museum hører under, Keld Møller Hansen, tror dog stadig på et godt samlet resultat, når året er gået.

Han glæder sig over, at museerne allerede nu har fået lov til at åbne og ikke, som først meldt ud, skulle vente flere uger endnu:

- Så den nye udmelding om at vi måtte åbne tog vi imod med stor glæde og vi har blandt andet åbnet Køge Museum så hurtigt, vi kunne - når det hele var gjort coronasikkert. Det har da gjort ondt at skulle holde lukket, både i forhold til økonomien og i forhold til, at man ikke kan passe det job, man er ansat til, siger han og fortsætter om den kommende sæson:

- Vores højsæson begynder først den 1. juni, så jeg regner med at vi kan indhente det forsømte i den kommende tid og jeg håber på, at vi i den kommende tid kan se en støt voksende interesse for at besøge vores museer.

På Køge Museum er man tilbage ved de normale åbningstider, der kan ses på musets hjemmeside: www.koegemuseum.dk