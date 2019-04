Lokal håndbryggere går nu sammen om at stifte Køge Håndbrygger-Laug, som i fremtiden skal samle områdets lokale håndbryggere og skabe en platform og et forum, hvor de kan diskutere brygteknikker, humletyper og meget andet. Til højre ses Simon Carlsen, som sammen med Jonas Madsen (i midten) er idemænd, mens Rasmus Birkedal (til venstre) er bestyrer af Hugos Kælder, som forventes at få flere af laugets øl på fad. Foto: Anders Fallesen

Artiklen: Håndbryggere samler sig i nyt laug for at sprede øllets glæde

Håndbryggere samler sig i nyt laug for at sprede øllets glæde

- Køge er jo kendt for at have fantastiske ølbryggere, Køge er faktisk én af de byer i Danmark, der brygger de bedste øl, kommer det på vanlig bramfri og smilende manér fra kokken Nikolaj Kirk, netop som han sammen vennen og naturmanden Jørgen Skouboe fra DR2-programmet »Nak & Æd« knapper en kold vinter-bock fra Braunstein op i ét af de tidlige afsnit af DR2's kult-program fra begyndelsen af indeværende årti.

