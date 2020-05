Frederik Ullerup, formand for Køge Håndbold, skal sammen med klubbestyrelsen, trænere og spillere nu planlægge den længe ventede genåbning af håndboldtræningen. Den kommer til at foregå udendørs og under markant anderledes forhold, men alle i klubben glæder sig, fortæller han. Foto: Anders Kamper

Håndboldklub klar til at indtage græsplænerne

Køge Håndbold har fra mandag således igen lov til at træne, dog under markant anderledes forhold end normalt. Hver spiller skal have egen bold med og må kun have berøring med den end bold. Man må derfor ikke aflevere bolden til andre - heller ikke med selvom man har handsker på. Der skal holdes to meters afstand, og træningen skal foregå i en gruppe på maksimalt ti personer inklusiv træner.