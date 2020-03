Det gamle vandværk i Borup kan inden for en overskuelig fremtid blive udskiftet med et nyere og moderne vandværk, der samtidig skal åbne op for blødgøring af vandet. Samtidig er sammenlægning med Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk nu også i spil. Foto: Bjørn Armbjørn

Håb om nyt vandværk og blødere vand i Borup

Køge - 28. marts 2020 kl. 15:00

Flere års forberedelse ser nu ud til snart at kulminere i Borup, hvor bestyrelsen i Borup Vandværk gør klar til at fremlægge et forslag om at etablere et splinternyt vandværk.

Mere moderne faciliteter vil, foruden en sikker og tidssvarende vandforsyning, også åbne op for blødgøring og dermed mindre kalk i vandet, påpeger Søren Bjerg i en pressemeddelelse fra Danske Vandværker.

Søren Bjerg er formand for Borup Vandværk og har sammen med den resterende bestyrelse længe forberedt projektet, som man vil præsentere på næstkommende generalforsamling.

Han peger desuden på, at et nyt vandværk også vil kunne sikre, at man overholder fremtidige krav til elementer som håndtering af vandforurening samt energieffektivitet og andre klimavenlige tiltag.

- Som det er nu, er der ingen problemer med forurening af drikkevandet i Borup, men med de sager, der er dukket op på landsplan, ved vi jo ikke, hvornår det kan ramme os. Et nyt og topmoderne anlæg vil have de nyeste tekniske løsninger til at håndtere de udfordringer, der kan komme med forurening af vandet, udtaler Søren Bjerg i pressemeddelelsen.

Nr. Dalby-Kimmerslev skal med Fra Borup Vandværks side ligger der desuden et forslag om en mulig sammenlægning med Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk.

En samling af områdets forbrugere vil give langt den største og bedste effekt og værdi, mener Søren Bjerg. Af Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværks hjemmeside fremgår det da også, at man er orienteret om Borup Vandværks initiativ:

- Bestyrelsen har i det forløbne år deltaget i en møderække vedrørende eventuel sammenlægning med et naboværk. Det har ført til tre forskellige løsningsmodeller som vil blive fremlagt på generalforsamlingen, med henblik på en afgørelse om hvilken løsning der skal arbejdes videre med, lyder det herfra.

Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværks generalforsamling er planlagt til at blive afholdt den 15. april, om end det i disse tider foreløbig må tages med en række forbehold for aflysning.

Besparelser på forbrug Ifølge Søren Bjerg fra Borup Vandværk bliver det over tid en rentabel forretning for både vandværk og forbrugere at lade et nyt og klimavenligt vandværk opføre.

I pressemeddelelsen fra Danske Vandværker henviser han blandt andet til en undersøgelse fra COWI, som konkluderer, at blødgøring af vandet vil spare den enkelte forbruger omkring 500 kroner årligt, da man dermed mindsker omkostningerne til rengøring, mindre sæbe i vaskemaskinen med mere. Dertil kommer, at et eventuelt nyt vandværk ligeledes skal kunne håndtere såkaldt udvidet vandbehandling, hvilket tages i brug, såfremt man eksempelvis renser for pesticider.

- Jeg glæder mig over, at vi her i bestyrelsen på Borup Vandværk er blevet enige om, at der skal etableres et nyt vandværk. Vi vil fra bestyrelsens side gerne tage ansvar og være med til at fremtidssikre forsyningen af drikkevand i Borup og omegn. Derfor håber vi også på, at alle forbrugere i området vil bakke op om projektet, udtaler Søren Bjerg i pressemeddelelsen fra Danske Vandværker.

Borup Vandværk har sagen på dagsordenen til den planlagte generalforsamling den 30. april, men hvorvidt den reelt afholdes da, eller udskydes til senere, står netop nu hen i det uvisse grundet covid-19.