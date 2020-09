Kommunen skal nu i dialog med politiet om mulige gennemførselsforbud for tung trafik på en række mindre veje i Højelse-, St. Salby- og Lellingeområdet. Foto: Anders Fallesen

Håb om færre lastbiler på små veje

Køge - 12. september 2020

Inden længe tikker en henvendelse fra Køge Kommune ind i mailindbakken hos Midt- og Vestsjællands Politi vedrørende tung trafik på flere mindre veje mellem nogle af landsbyerne vest for Køge.

Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede således torsdag eftermiddag, at man vil arbejde videre med et muligt gennemkørselsforbud for tung trafik på Harekærvej mellem Ejbyvej og Højelsevej, Baunebjergvej mellem Ejbyvej og Højelsevej, Dalkærgårdsvej mellem Højelsevej og Ølbyvej og Bakkeledet mellem Salbyvej og Ringstedvej.

Det til trods for, at Teknik- og Miljøforvaltningen - med baggrund i en række trafikmålinger, der viste, at det er et beskedent antal lastbiler, som kører på vejene - indstillede til politikerne, at man ikke gik videre med sagen. Ifølge forvaltningen er der ikke trafikalt grundlag for et gennemkørselsforbud, når man kigger på de reelle trafikmålinger.

Men ønsket har imidlertid været massivt i Landsbyforum Køge, og så er det politikernes pligt at lytte, mener udvalgsformand Erik Swiatek (S).

- Derfor undersøger vi nu sagen i samarbejde med politiet, siger han til DAGBLADET og svarer videre, at Landsbyforum har en anden opfattelse af behovet end forvaltningen, og at man respekterer dette i udvalget.

For Venstres Ken Kristensen vejer ønsket fra Landsbyforum Køge om færre lastbiler på de små veje også tungere end forvaltningens indstilling om status quo:

- Når vi har holdt møder i landsbyforummet, har det længe været et brændende ønske, primært af hensyn til børnene, som færdes på vejene, når de skal til og fra skole. Forældrene er meget utrygge ved lastbilerne, og det har jeg fuld forståelse for. Så kan det godt være, at der ikke er målt så mange lastbiler, men trafiksikkerheden er det vigtigste, og én potentiel ulykke er én for meget, siger Ken Kristensen til DAGBLADET.