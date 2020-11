Se billedserie Anfører Maria Uhre fremhæver, at det kræver fokus og hårdt arbejde gennem vinteren, hvis HB Køge fortsætte jubelsæsonen til forårets slutkampe. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: HB Køges anfører: Vi kan blive endnu bedre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HB Køges anfører: Vi kan blive endnu bedre

Køge - 19. november 2020 kl. 06:57 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

HB Køge har været årets positive overraskelse i landets bedste række, Gjensidige Kvindeligaen, hvor holdet lige nu har skubbet de seneste års klart stærkeste danske hold, Brøndby og Fortuna Hjørring, væk fra toppen.

Oprykkerne har i sin debutsæson i ligaen scoret et hav af mål - næsten tre i snit pr. kamp - hvilket gør HB Køge til det meste scorende hold efter 12 runder, og holdet har fire spillere i top 10 på topscorerlisten. Med otte sejre i 12 kampe er holdet altså på førstepladsen i rækken, og anfører Maria Uhre erkender, at drømmen om DM-guld får næring, når man topper rækken - selv om der er lang vej endnu, til sæsonen er færdig.

- Det er svært ikke at drømme om guld, men vi holder fødderne på jorden. Der venter mange svære kampe i slutspillet, og der er ikke noget afgjort endnu. Alle hold har deres styrker i denne turnering, så der er ingen bløde kampe, og vi er blandt andet blevet alvorligt udfordret mod Thy-Thisted og Kolding, så vi tager ikke noget for givet, understreger hun.

- Men det er klart, at det er gået over al forventning, så vi kan kun være tilfredse med sæsonen indtil videre. Til start var målsætningen bare at komme i slutspillet, men som sæsonen er gået, så er vi jo begyndt at snakke om nogle nye mål. Vi spillere har løbende talt om mulighederne for at blande os i toppen, når det hele skal afgøres til foråret, siger Maria Uhre.

Der resterer to runder af grundspillet i rækken, men de er udsat til foråret - i øvrigt lige som HB Køges pokalkamp mod Fortuna Hjørring - på grund af de nye coronarestriktioner for Nordjylland, som rammer to af holdene i rækken.

- Afbrækket i turneringen er meget ærgerligt, for vi er i god form, og så har man lyst til at blive ved med at spille, men som situationen er med coronavirus, så kan det ikke være anderledes, siger anføreren.

Sejre over tophold

HB Køge lagde stilen fra begyndelsen af sæsonen med en 7-2 sejr i første runde mod det andet oprykkerhold, AaB, og siden har man vundet samtlige hjemmekampe i sæsonen.

- Det var især 5-0 sejren over Brøndby, der gav os troen på, at det kan føre vidt i denne sæson, siger Maria Uhre, der også fremhæver 1-0 sejren på hjemmebane mod mestrene fra Fortuna Hjørring som et af de afgørende boost til selvtilliden, som holdet har fået i løbet af efteråret.

- Sejrene over topholdene har givet tro på tingene. Det viser, at hvis vi holder niveauet oppe, så kan vi udfordre alle danske hold. Det er altid de to hold, der slutter i toppen, men det er fedt, at der begynder at være flere hold, der blander sig i toppen af rækken, siger hun.

Mens de gode resultater har sendt selvtilliden i vejret, så maner hun altså til besindighed før forårets kampe.

- Vi har for eksempel også tabt mod FC Nordsjælland, så det viser, at vi skal holde fokus i alle kampe, siger hun.

Opskriften er klar

Og anføreren har opskriften klar på at tage efterårets høje niveau med over til forårets afgørende kampe. Det gælder blandt andet om hårdt arbejde på træningsbanen igennem de mørke vintermåneder, fastslår Maria Uhre.

- Vi skal bygge på hen over vinteren og arbejde på en række forskellige ting, så vi kan øge vores bundniveau og blive bedre på de dårlige dage, siger hun.

- Vi har haft en fantastisk sæson indtil videre, men det er vigtigt, at vi ikke tror, at vi automatisk rider videre på en bølge. Vi er ikke på toppen endnu - vi kan blive endnu bedre, og der skal stadig arbejdes hårdt for det, fastslår HB Køges anfører.

HB Køge-truppen træner videre frem til midten af december, hvor spillerne går på juleferien, inden man genoptager træningen i januar og indleder forberedelserne op til forårets kampe.