Der er høj intensitet til træningen for HB Køges U14-drenge, som i denne uge afslutter en glimrende efterårssæson, hvor det blandt andet er blevet til sejre over Brøndby og FCK. Foto: Martin Rasmussen

HB Køges U14-drenge matches på højeste niveau

Køge - 24. november 2017 kl. 11:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HB Køges førstehold drømmer om oprykning til Superligaen, men på ungdomsniveau er det allerede i dag virkeligheden for nogle af klubbens hold at blive matchet mod de bedste hold i landet. Det gælder for eksempel for U14-drengene, som udgør HB Køges yngste årgang, og som til daglig spiller i landets bedste række, hvor de kæmper mod hold som Brøndby, FC København og FC Nordsjælland.

Og det gør de ganske fremragende. Efterårssæsonen er tæt på sin afslutning, og aktuelt ligger holdet nr. fire i rækken - efter blandt andet at have slået både Brøndby og FCK i løbet af efteråret. Spillertruppen består af spillere fra de to moderklubber samt enkelte, der er kommet til fra andre klubber, og drømmen er naturligvis, at nogle af dem med tiden kan rykke op i HB Køges førsteholdstrup.

Til foråret venter der desuden internationale udfordringer for holdet og træner Lukas Andersson. Klubben deltager i februar i en uges træningsturnering i Barcelona, og så er man netop også blevet inviteret til West Ham i påsken, hvor HB Køge-drengene blandt andet kan se frem til kampe mod det irske landshold og mod Everton, West Ham og to andre Premier League-klubber.

"Vi har nogle af de allerbedste spillere i landet i denne årgang, og de er rigtig dygtige, men det er ikke kun andre danskere, de skal konkurrere med, så denne tur bliver en rigtig god oplevelse for drengene," siger Lukas Andersson, som understreger, at det lige så meget som det spillemæssige også handler om at modne drengene.

"De vil sikkert være rigtig nervøse til at starte med - sådan plejer det at være," smiler han med tanke på de nerver, der følger med, når man pludselig skal præstere i fremmede omgivelser.

"Jo flere af de oplevelser - jo mere slipper man af med nervøsiteten, og det handler om for os som klub at hjælpe dem til at slippe af med nerverne," siger Lukas Andersson.

Det kan for eksempel også være med til at forberede spillerne mentalt på at kunne levere varen ved et prøveophold i en udenlandsk klub, som mange unge danske spillere oplever, og hvor få dages ophold kan være med til at afgøre, om man får en chance for at forfølge drømmene om en karriere som fodboldspiller.