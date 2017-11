Martin Koch Helsted er med 12 scoringer ikke alene HB Køges topscorer men hele NordicBet Ligaen. Her lykønskes han med en af de mange fuldtræffere af Alexander Bah og Lee Rochester Sørensen. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: HB Køge slutter 2017 med interessant hjemmekamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HB Køge slutter 2017 med interessant hjemmekamp

Køge - 25. november 2017 kl. 09:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Året 2017 går på hæld - det samme gør fodboldåret 2017 for HB Køges vedkommende.

Svanerne slutter første halvdel af sæsonen 2017/18 af med en meget interessant og yderst vigtig hjemmekamp mod Superliga-nedrykkerne Esbjerg fB på Castus Park i Herfølge søndag den 26. november kl. 14.30.

Det er to formstærke mandskaber der lukker og slukker for fodbolden i 2017. Hjemmeholdet HB Køge har en serie på fire kampe uden nederlag og en samlet målscore i disse kampe på 7-2, mens Esbjerg fB møder op med to dugfriske 4-0 sejre i træk mod h.h.v. FC Roskilde ude og Brabrand IF hjemme.

Kampen er også meget vigtig for begge klubber med hensyn til placeringen vinteren over - TV-penge bl.a. - samt at sikre sig en så fordelagtig udgangsposition til foråret som muligt hvor de afgørende kampe sætter ind om at slutte på de tre øverste pladser i NordicBet Ligaen.

Esbjerg fB sidder inden kampen på fjerdepladsen med 31 points for de første 18 runder, HB Køge er på sjettepladsen med 27 points. Da runden samtidig byder på et topopgør mellem nr. et og to, Vejle og Vendsyssel FF, kan en sejr bringe vinderen meget tæt på en af de eftertragtede pladser.

Mens HB Køge kan fremvise en stærk hjemmebanestatistik med fire sejre og tre uafgjorte i ni kampe, så er gæsterne fra det vestjyske vist nærmest uhyggelig styrke på fremmed græs med seks sejre, en enkelt uafgjort og blot et enkelt nederlag i de otte kampe. Bl.a. er det blevet til udebanesejre på 3-1 mod både Vejle og Vendsyssel FF.

Så der er lagt op til en rigtig spændende sæsonafslutning på Castus Park, hvor HB Køge må stille op uden Jean Claude Bozga og Lee Rochester Sørensen der tager plads i straffeboksen. Til gengæld er Mikkel Wohlgemuth tilbage efter afsoning af en spilledags karantæne.

HB Køge starter forårssæsonen op søndag den 4. marts ude mod FC Fredericia.