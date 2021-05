Gymnastikken udfordres i fremtiden

- En masse af vores instruktører er stoppet, for de mister motivationen og det går selvfølgelig ud over deres hold. Vi pejer også at have 8-10 børnehold, men i år har vi haft tre, oplyser hun og fortæller, at under de nuværende forhold er det svært at holde på unge som ældre gymnaster: