Gymnaster i skyggen af corona

Covid19 satte da også sit præg på konkurrencen, der blev afholdt uden tilskuere og med de udenlandske dommere med på livestream. Gymnasterne var inddelt i zoner og havde bestemte tidspunkter, hvor de måtte være i hallen. Stævnet var lagt i hænderne på Greve gymnastik og Trampolin og de er heldigvis meget erfarne med afholdelse af internationale stævner, men man må sige at dette stævne var af noget anderledes karakter. Stævnet var delt over to dage med de yngste om lørdagen og junior/senior om søndagen. Første Køgehold på gulvet var Team Melia i Children 8-10 år.

I denne række får man ikke lov at rejse ud, men man kan få tilbudt en Camp med rigtig god træning. Andet hold på gulvet var de erfarne Team Movanna i children 12-14 år. Det kørte superflot og fik en meget flot femteplads i en meget svær række. Pigerne blev udtaget sidste sæson, men på grund af Covid19 blev stort set alle internationale konkurrencer aflyst. Søndag var der to Køgehold i Juniorrækken. De konkurrencevante Team Mellis, som har prøvet at konkurrere internationalt og de helt nye Team Mathena. I Juniorrækken kan man nøjes med at sende seks gymnaster på gulvet, hvilket kan være en fordel i forhold til antallet af udførelsesfejl. begge hold valgte dog at sende alle piger på gulvet. Team Mellis kørte deres serie i fin stil og fik en flot tredjeplads.