Gymnasium og handelsskole forbereder sig på corona-udbrud

Køge - 10. marts 2020

Frygten for et udbrud af lungesygdommen Covid-19 på Køge Gymnasium og Køge Handelsskole har endnu ikke haft den store indflydelse på dagligdagen. Men udsigten til en spredning har dog betydet enkelte tiltag, mens de helt store foranstaltninger kan være lige om hjørnet.

Det sker, efter statsministeren i sidste uge kom med opfordringen om at aflyse eller undgå arrangementer og forsamlinger med over 1.000 mennesker. Tanken er, at det kan lægge en dæmper på spredningen af coronavirussen, inden den frygtede influenza Covid-19 tvinger store grupper mennesker til at gå hen og lægge sig.

Gymnasium holder øje

Køge Gymnasium med 1.100 elever følger situationen dag for dag og holder øje med anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen.

Derudover har forældre og elever fået at vide, at skolen fortsætter uændret, mens der er hængt skilte op om håndhygiejne og stillet masser af håndsprit frem.

Men mere kan være på vej, siger rektor Peter Schiødt.

- Hvis en eller flere elever bliver smittet, eller der er risiko for, at sygdommen spredes i stor stil, tager vi selvfølgelig vores forholdsregler, fortæller han.

Samler ikke eleverne

Selvom elevtallet som nævnt er over de 1.000, hvor anbefalingen lyder på at lukke ned, lukker det altså ikke Køge Gymnasium.

- Eleverne er fordelt på hele 12.000 kvadratmeter. Så der er ikke den store risiko. Vi holder også fast i planerne om både studierejser og gallafest, som er lidt længere fremme i kalenderen. Men vi er parate til at aflyse alt fra dag til dag, siger rektor Peter Schiødt.

En enkelt ting er dog allerede blevet aflyst.

- Ved vores næste planlagte morgensamling den 23. marts samler vi ikke eleverne. Vi vil i stedet sende fællesbeskeder ud via skolens højtalersystem og på mail, siger han.

Handelsskole aflyser

Køge Handelsskole kan også mønstre langt over 1.000 mennesker på en almindelig hverdag. Handelsskolens egne elever, lokalerne med 10. klasseserne og elever og ansatte fra erhvervsakademiet Zealand samler over 2.300 mennesker i handelsskolens bygninger.

Men præcis som på gymnasiet er de spredt over et større område, siger direktør Tim Christensen, som heller ikke samler eleverne i større flokke for tiden.

- Vi har aflyst en vennefest sidst i marts, hvor eleverne måtte invitere folk med udefra. Vi har også aflyst den næste store morgensamling. Men vi regner indtil videre med at kunne gennemføre vores fem studierejser til udlandet sidst i marts, siger han.

Bekymring sendte en enkelt elev hjem

Køge Handelsskole har dog haft en enkelt elev sendt i hjemmekarantæne i to uger, siger direktør Tim Christensen.

- Han kom hjem fra skiferie i Italien. Og det er klart, at når andre elever og forældre er bekymrede, og der er forholdsregler fra Sundhedsstyrelsen, så bliver vi også nødt til at tage vores forholdsregler. Men han er nu tilbage i skole igen og var faktisk ikke syg.

Forbereder hjemmeeksamener

Handelsskolen forbereder sig dog på at tage skarpere skyts i brug, hvis skolen tvinges til at sende eleverne hjem. Et digitalt forarbejde er nemlig i gang, fortæller Tim Christensen.

- Vi forbereder os på at kunne hjemmeundervise digitalt, så vi kan køre videre med eleverne siddende derhjemme. Vi kigger også på, at det måske kan blive nødvendigt at gennemføre terminsprøverne, og senere afgangsprøverne i maj måned, over internettet, siger direktøren.