Gymnasiet åbner igen - på elevernes ansvar

Køge - 19. april 2020 kl. 17:00 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Afgangseleverne på Køge Gymnasium er tilbage i deres vante klasselokaler på mandag, og det bliver formentlig en mere selvstændig hverdag, fortæller rektoren.

I den forgangene uge har Køge Gymnasium åbnet dørene på forsøgsbasis for at blive klar til mandag, hvor de ligesom mange andre ungdomsuddannelser for alvor byder de ældste elever velkommen.

Afgangseleverne skal nemlig tilbage i klasselokalerne og have undervisning ansigt til ansigt med lærerne inden eksamen.

- Vi har haft lidt forsøgsundervisning med nogle lærere, som har meldt sig frivilligt til at begynde, så vi kan prøve af, hvordan vi laver undervisning med fysisk tilstedeværelse, samtidig med at der skal være to meter mellem hver elev og opdelte klasser, fortæller Peter Schiødt, der er rektor på Køge Gymnasium.

3.g- og 2.HF-klasserne bliver delt op i to eller tre lokaler, hvor de den næste tid skal have undervisning. Hver elev får en plads i et bestemt lokale, som bliver deres faste plads.

Mens noget af undervisningen vil blive med fysisk tilstedeværelse af en lærer, så er der stadig mulighed for at fortsætte den digitale undervisning, fortæller rektoren.

- Det virtuelle har fungeret rigtig godt, og i nogle tilfælde vil det give bedre mening at fortsætte det, fremfor at lærerne skal rende rundt mellem tre forskellige lokaler. Nogle steder har den virtuelle undervisning stadig nogle fordele, selvom eleverne er tilbage i klasserne, påpeger Schiødt.

Han fortæller, at eleverne virker trygge med at komme tilbage på gymnasiet. Næsten for trygge.

- De første to klasser, som kom onsdag, måtte vi lige minde om, at de altså skal holde sig adskilt. De skal vænne sig til, at man ikke lige kan sidde ved siden af hinanden. Der har været mange spørgsmål fra eleverne, men dem har vi kunne svare på, og det virker generelt, som om de er trygge.