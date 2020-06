- Nu er I forberedte, og nu er i dannede ? gennem vores værdier, af vores værdier og med vores værdier. Jeg håber, at I vil bevare dem i jeres hjerter, og tage dem med jer, ud i verden, sagde rektor Peter Schiødt, Køge Gymnasium, i sin studentertale til de mange nyudklækkede studenter. Foto: Anders Nissen Foto: ANDERS NISSEN

Send til din ven. X Artiklen: Gymnasierektor: - Rummeligheden er en kerne i vores fællesskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnasierektor: - Rummeligheden er en kerne i vores fællesskab

Køge - 27. juni 2020 kl. 15:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DAGBLADET og sn.dk/koege bringer her årets studentertale fra Peter Schiødt, rektor ved Køge Gymnasium.

Kære elever

Det er en underlig tid, vi lever i. Meget er forandret, og mange traditioner er brudt. Men translokationen får I trods alt, selvom det foregår klassevis. Ordet »translokation« kommer fra latin, trans locus, og betyder noget i retning af gennem eller videre fra dette sted. Snart skal l videre, men først vil jeg give jer nogle ord med på vejen:

I kom hertil for tre år siden, og jeg tog mod jer i multihallen. Kan I huske det? I var så stille og forsigtige, da I sad i den store sal. Jeg fortalte om skolens værdier: Om fagligheden, kreativiteten, rummeligheden og sammenholdet på Køge Gymnasium. Men I var nok så spændte på alt det, der skulle ske, at det var svært at lytte ordentligt efter. I dag vil jeg tale om værdierne igen, men denne gang med den pointe, at det netop er de fælles værdier, der har gjort os i stand til at håndtere den krise, som Corona-virussen har sat os i. Det gælder både som skole og som samfund.

Epidemier er ikke noget nyt fænomen. De er kendt gennem hele menneskets historie, og i mange tilfælde er det gået virkelig galt for de samfund, som blev ramt: Mennesker er døde i store tal, infrastrukturer er brudt sammen, folk har bekæmpet, ikke kun sygdommen men også hinanden, og civilisationer og kulturer er forsvundet. Sådan er det heldigvis langt fra gået for os. Mange vil måske sige, at det kommer af, at vi i dag har en bedre teknologi; et bedre sundhedsvæsen, datasystemer, internet og meget andet; og det er alt sammen rigtig nok. Men helt grundlæggende mener jeg, at vores evne til at håndtere krisen hænger sammen med, at vi bygger på nogle stærke værdier, som vi står ved og handler ud fra. Både som skole og som samfund.

Fundamental faglighed Fagligheden, som vi vægter så højt på gymnasiet, er også helt fundamental for samfundets håndtering af Coronaen. Danskerne er veluddannede, og hver på sin post har vidst, hvordan man skulle forholde sig fagligt til den nye udfordring - om det så har været den højt specialiserede forsker, om det har været planlæggeren og koordinatoren, sosu-assistenten eller pædagogen. Enhver har med sin viden og sin faglighed bidraget til at tage udfordringerne op og løse problemerne hen ad vejen.

Også tværfagligheden, som vi har arbejdet med i SRP, ligger i blodet hos os danskere, og der har været et umådelig bredt samarbejde mellem et utal af mennesker med de mest forskellige uddannelser. Hele tiden - ligesom i SRP - med problemet i fokus: Hvordan kan vi, med vores fag og viden, bidrage til at løse udfordringen? Fagligheden, tværfagligheden og i det hele taget respekten for indsigt og viden har været en uomgængelig forudsætning for, at vi kunne nå så langt.

Også den næste værdi, som hører til Køge Gymnasium, har i høj grad spillet ind: Kreativiteten.

Hvad gør man, når man møder en ukendt sygdom, som med ét breder sig over hele kloden og truer med en fuldkommen nedsmeltning af sundhedssektoren. Man tænker kreativt! »Vi kan ikke gøre, som vi plejer; vi må finde på noget andet.« Der har været mange nye løsninger i samfundet: Hospitalsafdelinger, som omlægges på få dage, tidligere sygeplejesker som omskoles, hygiejneregler som udvikles, og meget andet.

»Lidt kaotisk i starten« Her på Køge Gymnasium er der også blevet tænkt. Da coronaen kom, og samfundet lukkede ned, fik lærerne én dag - én dag til at omlægge al deres planlægning og undervisning til en form, som de færreste havde nærmere kendskab til. Alt skulle være virtuelt: Fra fysik til idræt, fra musik til spansk. Virtuelt, virtuelt, virtuelt, stort set uden at aflyse en time. For nylig talte jeg med nogle af jer elever om den periode, og de sagde, at »det var lidt kaotisk i starten.« Det er der ingen tvivl om, og det har nok været tilfældet rigtig mange steder i samfundet. Men altså: Kreative, det har vi alle skullet være: »Find på noget - og det skal være nu!«

Den tredje værdi i rækken for Køge Gymnasium er rummeligheden. For jer virker det helt naturligt, at man giver plads for andre, tænker på andre og har indføling med andres situation. Rummeligheden er en kerne i vores fællesskab om den særlige KG-ånd. Det er i høj grad jeres fortjeneste, og det vil jeg virkelig sige jer tak for.

Samfundsmæssigt har rummeligheden også været virkelig vigtig i coronakrisen. Når man læser om epidemier til andre tider og steder, har en af følgevirkningerne været, at man fandt syndebukke - typisk de svageste - som så skulle forfølges og slås ned. Det er ikke kun sygdomme, som har splittet kulturer og civilisationer. Det er også indbyggerne selv, som har bekæmpet hinanden.

Sådan gør vi heldigvis ikke i Danmark. Tværtimod danner vi ring om de svageste, dem som er mest sårbare over for sygdommen, og gør alt, hvad vi kan, for at beskytte dem. Det gælder også for jer elever: I blev sendt hjem, I måtte ikke komme på skolen, jeres sociale liv blev indskrænket, fester blev aflyst - det ene efter det andet. Men I protesterede ikke. I blev kede af det, men I har på intet tidspunkt anfægtet, at I måtte yde nogle store ofre for at beskytte de svage.

Her i foråret holdt den norske sundhedsminister, Bent Høie, en fantastisk smuk tale, hvor han takkede de unge. Han sagde blandt andet: »Som voksne snakker vi om 'næste sommer.' Næste sommer er for midaldrende mænd, som køber hakket oksekød og toiletpapir på tilbud. Men det er ikke muligt at vende tilbage til sommeren, da du var 17. Og studentertiden kan ikke spilles på repeat.« Det er smukt sagt, og det er rigtigt.

Rummelighed er at rumme andre, fordi man kan sætte sig i deres sted, og at være parat til at give noget af sig selv på deres vegne. Det har I virkelig levet op til.

Den sidste af vores værdier på KG er sammenholdet. Den gælder også for samfundet - vi danskere har holdt sammen i krisen - men den gælder ubetinget her på Køge Gymnasium. Den gælder blandt alle os, som færdes på skolen eller har været her engang. Sammenholdet blandt eleverne indbyrdes, men også blandt elever og lærere i fællesskab. I har holdt sammen med os lærere - også når vi har fumlet med de digitale systemer, og indimellem leveret noget, som netop kunne kaldes »lettere kaotisk.« Måske har I rystet lidt på hovedet undervejs, men vi har stået sammen om at få det til at fungere.

Krisen er ikke forbi, men... Værdierne - fagligheden og den kreative tilgang, rummeligheden og sammenholdet - har båret os igennem. Krisen er ikke forbi, men vi er kommet over den første fase, hvor alt var nyt, og der skulle handles på et øjeblik. Danmark er ikke bukket under, og Køge Gymnasium står endnu - måske stærkere end nogen sinde. Fordi vi har vist, at vi løser problemerne i fællesskab.

Gymnasiets formål er forberedelse til videregående uddannelse og bibringelse af almen dannelse. Nu er I forberedte, og nu er i dannede - gennem vores værdier, af vores værdier og med vores værdier. Jeg håber, at I vil bevare dem i jeres hjerter, og tage dem med jer, ud i verden.

I elever har gjort jeres. Fra min side er der kun tilbage at ønske jer held og lykke og - ikke mindst - udføre min sidste handling som jeres rektor, nemlig at sige, at: Med disse ord er I ikke længere elever. Med disse ord er I nu: Studenter.

Tillykke!