Se billedserie - Jeg er overrasket over, hvor nemt det er gået, siger rektor på Køge Gymnasium, Peter Schiødt om at omstille til digital undervisning af alle skolens elever. Privatfoto.

Gymnasierektor: En lettelse at skolen blev lukket

Køge - 28. marts 2020 kl. 12:00 Af Anders Holt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste måbede en del, da skoler lukkede og elever og ansatte skulle hjem. Hvad nu? På Køge Gymnasium var det dog en lettelse for ledelsen. Mange ubesvarede spørgsmål hang nemlig i luften.

- Der var allerede mange nervøse forespørgsler fra ansatte, forældre og elever omkring smitten. Der var rygter og uro om, hvem der havde været hvor på rejser og besøg, og om man måske var smittet, og hvad der nu kom til at ske. Men så kom statsministerens klare udmelding, så vi også kunne melde klart ud, at nu lukkede vi, siger rektor Peter Schiødt fra Køge Gymnasium.

Pressemødet

Vi skal to uger tilbage i tiden. Tilbage til statsministerens historiske tale. Onsdag aften den 11. marts meldte Mette Frederiksen ud, at store dele af landet skulle lukke ned fra mandagen efter. Alle skoler lukkede også. Men selvom hjemmeskolingen blev beordret oppe at køre fra efter weekenden, satte gymnasiet arbejdet i gang torsdag morgen med alle forberedelser til, allerede fra morgen klokken 8 at undervise på en helt ny måde. Lærere og elever var i skole igen. Fra hver deres hjemmecomputer.

- Det har vi så ikke lige prøvet før. Jeg er meget imponeret over, hvordan alt og alle blev klar på én dag. Normalt ville vi nok skulle bruge et helt skoleår, hvis vi skulle lave så stor en omlægning, siger rektoren.

Allerede digitale

Køge Gymnasium var dog allerede ret så digital. Skolen har de sidste tre år brugt mange kræfter på at integere endnu mere IT i undervisningen.

- Der er ikke én lærer, der ikke har været på en eller anden form for kursus eller efteruddannelse i digitale muligheder indenfor det seneste år. Så vi var godt forberedte, siger han.

Også eleverne var hurtige til at sidde mere bag skærmen, mener han. Nærmest fra dag ét på gymnasiet begynder eleverne at bruge en masse digitale måder at arbejde på, som de ikke kender fra folkeskolen.

- Hvis nedlukningen var sket i starten af et skoleår, ville det være meget værre. De unge kender systemerne nu. Det ville også være meget sværere, hvis det her var sket midt i eksamensperioden. Nu har vi tid til at planlægge eksamen digitalt, hvis det skulle gå så galt, at nedlukningen varer meget længe, siger Peter Schiødt.

Faglig udfordring

De første dage oplevede rektor Peter Schiødt, at elever var pressede over at sidde alene med bunker af digitale afleveringer, platforme og hjemmesider, de skulle igennem.

- Jeg måtte bede lærerne skrue ned for ambitionerne. Når man ikke står direkte foran eleverne, kører det nemt i et for højt tempo. Og den vigtigste faktor for læring er netop det personlige møde mellem lærere og elever, fortæller han.

- Men efter, vi har skruet ned, har jeg ikke hørt fra elever, at de er frustrerede. Så alle har taget det her med oprejst pande, siger han.

Alle timer gennemføres

Nu sidder eleverne så klar klokken 8. Fem dage om ugen har de en »normal« skoledag til ud på eftermiddagen. Elever og lærere kan se hinanden på skærmen. De kan snakke sammen. Klasseværelset er blevet mast sammen til et lille digitalt rum på en flad computerskærm.

- Ingen timer er indtil videre blevet aflyst. Vi kører videre efter skemaerne. Selv idræt, musik og billedkunst kører. Man kan sende billeder og video frem og tilbage i alle fag. Idrætslæreren kan endda bede om videooptagelser af øvelser, som bagefter kan vurderes. I musik kan man optage med forskellige programmer. Lærerne er faktisk også i gang med at undervise i at danse Lanciers, fortæller Peter Schiødt.

Gymnasieeleverne danser netop den traditionelle Lanciers ved gallafesten i april. Gymnasiet har indtil videre udskudt festen til midt i maj.

Der er også fordele

Ifølge rektor Peter Schiødt kan der være fordele ved at alle logger på om morgenen og er tilgængelige via web-kamera.

- Man kan ikke sidde og gemme sig som i klasseværelset. Man kan heller ikke slippe for at aflevere, siger han.

Lærerne registrerer fravær, hvis man ikke afleverer. Man får også fravær ved ikke at være online i timerne.

Digitalt indfødte elever

Der er ingen tvivl om, at de unge er gode til at bruge de sociale medier, computere og mobiltelefoner. Men det er faktisk en stor udfordring at bruge som skoleværktøj, siger rektoren.

- Nok kender de til spil, sociale medier og mobiltelefoner. Men mange elever er slet ikke klar til digitale undervisningsformer. Det kan være svært med kildekritik og at søge viden. Mange tror, man bare kan hente de første og bedste ting fra en eller anden tilfældig hjemmeside. At være hurtig på nettet og til spil er ikke det samme som at kunne klare sig godt fagligt godt med de digitale muligheder, siger han.

Eksamen tættere på

Rygter, frygt og tanker om en lang lukning har fået mange til at tro, at eksamenerne måske ikke bliver til noget i år.

- Vi arbejder videre på at gøre eleverne klar til eksamener. Muligvis kan digitale eksamener også lade sig gøre. På VUC har man haft virtuel undervisning i lang tid og går så fysisk til eksamen. Det fungerer. Hvis det kommer så langt, bliver det måske tilladt at holde vores mundtlige eksamener fysisk. Og de skriftlige eksamener kan så klares elektronisk, siger han.

- Men jeg håber, vi undgår det. Det er en væsentlig funktion at mødes fysisk til en eksamen. Så nu tager vi 14 dage ad gangen og planlægger eksamen på almindelig vis, tilføjer han.

Hvem sidder der bag skærmen?

Flere elever oplever, at de ikke bliver hørt på samme måde, når klassen kun kan samles ved at sætte 30 direkte videosendinger sammen på én skærm, som læreren sidder hjemme og kigger på.

- Lærerne er meget mere opmærksomme på hver enkelt elev, end eleverne selv er klar over. Der føres ret omfattende notater, så man ved, hvem der ikke blev hørt i sidste time som skal høres i den næste. Mange elever er dog generte eller i nogle fag meget tilbageholdende. Det svære nu er at mærke eleverne, når man ikke er i samme rum. Det er svært, siger han.

- Men umiddelbart vil jeg mene, at eleverne stadig kan lære meget. I nogle henseender måske endnu mere, fordi langt mere nu foregår skriftligt, siger han.

I den perfekte verden går vi i skole

Det digitale klasseværelse er dog ikke ideelt, mener rektoren.

- Det er jo bedre, at læreren er fysisk til stede, fornemmer eleverne og underviser i forhold til, hvordan elever forstår tingene og kan følge med. Så kan man også tilgodese både de stærke og svage elever, siger han.

- I den digitale verden er der hele tiden afvekslinger. Der tikker hele tiden nye ting ind. Beskeder, opgaver, vennerne skriver. Koncentration om én ting ad gangen er sjælden. Hvis eleverne skal lære at koncentrere sig, kan det kun læres på skolen. Der er også elever, jeg er bekymret for, hvordan har det derhjemme. Nogle risikerer at blive isolerede derhjemme, siger rektor Peter Schiødt fra Køge Gymnasium.