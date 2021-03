Selvom gymnasier i nabokommuner med højere smittetal må åbne mere end gymnasiet i Køge, er der hverken sure miner eller kritiske kommentarer at finde hos rektoren fra Køge Gymnasium, Peter Schiødt. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Gymnasieelever må mødes én gang om ugen: - Der er behov for noget socialt

Køge - 10. marts 2021 kl. 16:44 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Mens afgangselever i folkeskoler og på gymnasier i nabokommuner som Faxe, Stevns, Ringsted og Næstved kan komme tilbage og få fysisk undervisning 50 procent af tiden, kan de unge i Køge Kommune kun få én dags udendørs undervisning om ugen.

Det er resultatet af den nyeste aftale om yderligere genåbning, som regeringen og dens støttepartier fik forhandlet på plads tirsdag. Ifølge aftalen kan afgangselever i grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser i Østjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland vende tilbage med 50 procents fremmøde, hvilket svarer til hver anden uge.

Men hvilke kommuner er egentlig en del af Vest- og Sydsjælland? Kigger man på Undervisningsministeriets hjemmeside står det klart, at kommunerne Faxe, Stevns, Ringsted og Næstved eksempelvis er en del af Vest- og Sydsjælland, mens Køge hører under Østsjælland og derfor må nøjes med én undervisningsdag om ugen.

Trods forskellene er det en glad rektor for Køge Gymnasium, DAGBLADET fanger på telefonen onsdag eftermiddag. Han er tilfreds med, at de ældste elever på gymnasiet fra på mandag kan mødes én gang om ugen udendørs, selvom det fagligt måske ikke gør den helt store forskel.

- Det er rart for eleverne, at de kan få lov at mødes igen. Rent fagligt er det dog lidt af en udfordring, for hvad kan de lave og lære? Det er svært at se, at vi for alvor kan lave faglig undervisning udendørs, men der er helt sikkert behov for noget socialt lige nu, fortæller Peter Schiødt.

Vigtigt for eleverne Han har det fint med, at man ikke åbner mere på gymnasiet i Køge.

- Med de nye, smitsomme mutationer, er det fornuftigt, at man prøver forsigtigt med en lille smule i første omgang, og hvis det går godt, kan vi håbe på at åbne efter påsken, siger rektoren og fortsætter:

- Fagligt har vi haft ganske meget virtuel undervisning, og det betyder, at vi faktisk er lidt forud for læseplanen. Derfor kan vi fokusere på noget, der i højere grad har social karakter.

Hvilken betydning har det for eleverne, at de kan mødes igen én gang om ugen?

- Jeg tror, det er vigtigt for dem, og det betyder meget. Jeg tror, de er ved at være kørt noget træt i den virtuelle undervisning og af at sidde hjemme på deres eget værelse. Det er jo som ung, man finder ud af, hvordan man danner sociale mønstre og finder venner, så det er væsentligt, at de kan mødes igen. Jeg er glad for, de får den mulighed, siger Peter Schiødt.

Stoler på myndighederne Men hvad tænker rektoren egentlig om, at gymnasier i for eksempel Haslev (Faxe Kommune), Ringsted og Næstved godt må åbne mere, mens Køge Gymnasium ikke må?

- Det er et spørgsmål om, hvor høj smitten er de pågældende steder, så det er et sundhedsfagligt spørgsmål, lyder det umiddelbart fra Schiødt.

Men kigger man eksempelvis på Næstved, så har de haft et markant højere smittetal den seneste uge end Køge Kommune. Køges incidens per 100.000 borgere er på 55,9, mens tallet i Næstved er 143,6. Hvad tænker du om, de må åbne deres gymnasium mere end jer?

- Jeg var faktisk ikke klar over, at de havde et højere smittetal end Køge. Det kommer bag på mig. Jeg troede, det var baseret på incidens. Men når man laver de her algoritmer, skal man jo have nogle faktorer, som er nogenlunde overskuelige og stabile, og hvis de må åbne mere i Næstved så held og lykke til dem. Det vil jeg ikke protestere over, understreger rektoren.

Der er flere gymnasieelever, som på kryds og tværs pendler frem og tilbage mellem kommuner og gymnasier i eksempelvis Køge, Faxe og Stevns. Giver det overhovedet mening at inddele restriktionerne på den her geografiske måde?

- Det er rigtig svært at sige. Så skulle jeg sidde med algoritmerne, og det har jeg ikke forstand på, så det kan jeg ikke udtale mig om. Selvfølgelig er der en risiko med unge, der pendler, men det har man sikkert kalkuleret med. Det tager jeg roligt, og man må have tillid til sundhedsmyndighederne, så jeg har ingen kritiske kommentarer, fastslår Peter Schiødt.